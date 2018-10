Diễn biến bất ngờ vụ bé 4 tháng tuổi chết bất thường khi mẹ ra ngoài

Nghi can này sống gần nhà cháu bé và có biểu hiện của bệnh tâm thần, được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Sáng 5-10, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã xác định được nghi can bế bỏ cháu bé 4 tháng tuổi vào ao cá khiến cháu bé đuối nước, tử vong xảy ra trên địa bàn huyện Núi Thành.

Đối tượng nghi can là Huỳnh Thị Kim T. (15 tuổi, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành), có biểu hiện của bệnh tâm thần và được nhận trợ cấp hằng tháng.

Hồ cá nơi cháu L. được phát hiện.

Bước đầu xác định, khoảng 8h ngày 4-10, khi chị Ngô Thị Kiều Oanh (42 tuổi, trú cùng địa phương với nghi can) để con gái là Nguyễn Thị Sâm Ngọc L. (sinh ngày 24-5-2018) nằm trên giường để đi mua đồ ăn sáng.

Khi quay về thì chị Oanh tá hỏa phát hiện con gái không có trên giường, sau đó mọi người phát hiện cháu L. bị đuối nước ở ao cá sát bên nhà.

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định lúc chị Oanh đi ra khỏi nhà thì nghi can T. vào nhà đến chỗ cháu L. nằm ôm hôn, sau đó bồng bế cháu L. ra ngoài, không may cháu L. bị rơi vào ao cá, đuối nước.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.