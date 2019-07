Điện Biên: Người mẹ trẻ có con 2 tuổi đi khỏi nhà chưa thấy về

(Dân Việt) Sáng ngày 17/7, Công an phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tiếp nhận thông tin của ông Đỗ Quang Chiến (trú tại số nhà 56, tổ 14, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ) về việc con gái ông là Đỗ Thương Huyền sinh năm 1993 đi khỏi nhà từ chiều tối ngày 16/7 đến nay chưa thấy về.

Trao đổi với Danviet, bà Vũ Thị Sửu (mẹ đẻ chị Đỗ Thương Huyền) cho biết: “Khoảng 18h ngày 16/7, chị Huyền đi khỏi nhà. Trước khi đi Huyền nói đi có tý việc, khi đi mặc áo sơ mi mầu hồng và quần vải mầu đen, đi xe máy nhãn hiệu Wave RSX mầu trắng- đen biển kiểm soát 27Y1- 001.88. Đến 19h gia đình gọi điện cho Huyền thì số điện thoại thuê bao không liên lạc được. Sáng 17/7, gia đình đã báo công an phường về việc con gái đi không thấy về”. Chị Đỗ Thương Huyền đi khỏi nhà chưa thấy về. Tìm hiểu thông tin chúng tôi được biết, chị Đỗ Thương Huyền hiện đã có gia đình và con nhỏ hơn 2 tuổi, cả 2 vợ chồng cùng con nhỏ sống cùng bố mẹ đẻ của chị Huyền tại số nhà 56, tổ 21, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ. Chồng chị Huyền là nhân viên tại khách sạn Mường Thanh Điện Biên Phủ. Hàng ngày chị Huyền phụ giúp bố mẹ kinh doanh tại nhà. Hình ảnh cuối cùng của chị Đỗ Thương Huyền. Tin n óng 'Không uống rượu bia, thổi đi thổi lại sao vẫn có nồng độ cồn?' Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo mất tích của gia đình, Công an phường Him Lam đã định vị số điện thoại di động của chị Huyền liên lạc lần cuối khoảng 18h ngày 16/7 tại khu vực quanh khách sạn Mường Thanh cách nhà Huyền khoảng 300- 500m. Bà Vũ Thị Sửu khẳng định giữa bố mẹ và Huyền hay giữa Huyền và chồng không có mẫu thuẫn nào. Huyền cũng không có xích mích gì đến bạn bè hay hàng xóm. Ảnh chị Đỗ Thương Huyền cùng chồng con gái 2 tuổi. Hiện gia đình đã chia theo nhiều hướng để tìm kiếm nhưng chưa có thông tin. Ai biết thông tin về Đỗ Thương Huyền xin liên hệ số điện thoại: 0983370769 ông Chiến; 0983169414 bà Sửu; 0365317333 anh Thành; 0963439900 chị Hiền. hoặc công an nơi gần nhất.

