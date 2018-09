Điều tra các vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét

(Dân Việt) Chiều 28.9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức hội nghị bàn “Giải pháp hạn chế thiệt hại bởi lũ ống, lũ quét và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai để nông dân các tỉnh miền núi phía Bắc định canh, định cư bền vững”.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà và Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng cùng chủ trì hội nghị.

Nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà khẳng định, quản lý tài nguyên và môi trường có liên quan trực tiếp đến ND, nông thôn. Do đó, công tác phối hợp thực hiện giữa Bộ TNMT và Hội NDVN đã được triển khai thực hiện hiệu quả từ nhiều năm nay. Hai bên đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả, thực chất trong chính sách pháp luật nhất là về trong lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước…

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.H

Các cấp Hội ND đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, thông qua tổ chức Hội ND, nhiều phong trào, mô hình ND bảo vệ môi trường đã được phát triển, nhân rộng trên địa bàn cả nước. Bên cạnh đó, vai trò giám sát trong thực thi cơ chế chính sách, pháp luật TNMT của ND trong công tác ngày càng được phát huy hiệu quả giúp ngành TNMT nâng cao hiệu quả.

Theo nghiên cứu, thống kê của Bộ TNMT, tình hình biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 14 loại hình thiên tai, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc. “Vì vậy, vấn đề cấp thiết đối với các cấp, các ngành hiện nay là cần tìm được giải pháp khả thi, khoa học để chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra”- Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ

Từ năm 2011 đến nay, T.Ư Hội NDVN đã tổ chức 280 lớp bồi dưỡng, đào tạo kiến thức về bảo vệ môi trường và kỹ năng chủ động ứng phó thiên tai cho hơn 28.000 lượt cán bộ, hội viên. Năm 2018, T.Ư Hội NDVN phối hợp với Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam hỗ trợ 388 máy cày, máy nông nghiệp cho hội viên, ND vùng bị thiên tai và miền núi tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ hơn về thực trạng thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2017 - 2018, công tác cảnh báo thiên tai, phòng ngừa, giảm nhẹ thiệt hại trong những năm tới; quy hoạch, kế hoạch bố trí quỹ đất phục vụ công tác định canh, định cư cho đồng bào ở vùng có nguy cơ sạt lở, sụt lún tại các tỉnh miền núi phía Bắc và cơ chế thực hiện…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TNMT Trần Hồng Thái cho rằng, để hạn chế thiệt hại do loại hình thiên tai này gây ra, Tổng cục Khí tượng thủy văn đề nghị các bộ, ngành liên quan đề xuất Chính phủ tăng cường đầu tư thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo phục vụ công tác di dời dân cư, tự phòng tránh thiên tai…

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn (Hội NDVN) đề xuất, cần tăng cường đào tạo, tập huấn cho người dân chủ động ứng phó thiên tai, lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; gắn trách nhiệm với bảo đảm quyền lợi, định canh, định cư bền vững của người dân.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng ghi nhận, đánh giá cao những thảo luận, đóng góp thiết thực của các đại biểu tham gia hội nghị. T.Ư Hội NDVN, Bộ TNMT sẽ nghiêm túc tiếp thu, lựa chọn những vấn đề, nội dung, công việc cơ bản, then chốt và thiết thực nhất để tham mưu với Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong xây dựng chính sách, cơ chế phối hợp với các bộ, ban ngành và nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp hạn chế thiệt hại bởi lũ ống, lũ quét và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho ND định canh, định cư bền vững, các tỉnh miền núi phía Bắc.