Điều tra: Thâm nhập thế giới cờ bạc bên bàn điện tử "thỏ khỉ sư tử"

(Dân Việt) Bên trong những ngôi nhà treo biển Bi - a, cafe hay thậm chí chỉ buông rèm không treo biển, là một thế giới đỏ đen thu nhỏ với đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố. Mời bạn đọc cùng theo dõi loạt bài điều tra về hoạt động của các ổ bạc trá hình trò chơi điện tử "thỏ, khỉ, sư tử" trên Báo Điện tử Dân Việt.

Clip: Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi được bên trong các ổ bạc trá hình ở nhiều địa phương sau nhiều tháng thâm nhập.

LTS: Cơ quan công an các địa phương đã không ít lần triệt phá các tụ điểm cờ bạc trá hình qua loại hình trò chơi điện tử. Thế nhưng, loại hình cờ bạc này vẫn biến tướng tìm được đất sống.

Trước đây, người mê đỏ đen hay tìm đến "game bắn cá" hay "điện tử xèng" để kiếm vận may. Giờ đây, một bàn chơi hút dân ưa may rủi hơn cả là đánh bạc bằng máy điện tử "thỏ, khỉ, sư tử". Tiền thật đổi điểm ảo, con bạc sẽ biết ngay kết quả thắng - thua chỉ sau 30 giây, không cần kỹ năng chơi trò chơi điện tử như "game bắn cá" hay "điện tử xèng", ở đây đơn thuần là trò đỏ đen may rủi.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, thâm nhập các tụ điểm trên địa bàn các tỉnh, thành: Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình và Hà Nội, PV Dân Việt đã ghi nhận hoạt động của một loạt tụ điểm tổ chức đánh bạc công khai tại khu vực đô thị trung tâm bằng máy điện tử “thỏ, khỉ, sư tử”.

Bên trong một tụ điểm đánh bạc trá hình trò chơi điện tử. Ảnh cắt từ clip.

Thậm chí, còn có cả một đường dây cung cấp loại máy đánh bạc dưới danh nghĩa máy điện tử cho các tụ điểm theo hình thức “cổ phần” nằm ngay ở ngoại thành Thủ đô Hà Nội.

Trước khi đăng tải loạt bài, Báo Điện tử Dân Việt cũng đã liên hệ với cơ quan Công an các địa phương, cung cấp thông tin về các ổ bạc trá hình kể trên, đề nghị xác minh, phối hợp làm rõ. Đại diện Công an các tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Bình và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin, vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Loạt bài điều tra về hoạt động của các ổ bạc trá hình trò chơi điện tử này sẽ được Báo Điện tử Dân Việt đăng tải kể từ ngày hôm nay 7/10/2019. Kính mời độc giả theo dõi!