Điều tra thông tin nam thanh niên lẻn vào nhà vệ sinh quay lén chị em

(Dân Việt) Công an đã vào cuộc xác minh thông tin nam thanh niên lẻn vào nhà vệ sinh nữ trong siêu thị để quay lén chị em và bị bắt quả tang.

Nam thanh niên được cho là quay lén ở nhà vệ sinh nữ bị chụp ảnh tung ảnh lên mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, trên Facebook, người dùng có tên “T.M” chia sẻ thông tin cảnh báo về một vụ bắt quả tang nam thanh niên lẻn vào nhà vệ sinh tầng 2, siêu thị Lotte Mart (phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) để quay lén các cô gái đi vệ sinh. Cô gái tự nhận mình chính là nạn nhân.

Nội dung "T.M" chia sẻ thể hiện, khoảng 11h ngày 4.3.2018, cô cùng một bạn nữ vào phòng vệ sinh ở tầng 2 siêu thị Lotte Mart (phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) để giải quyết nhu cầu cá nhân, thì phát hiện có người đặt điện thoại dưới sàn nhà vệ sinh.

Một lúc sau, thấy một bé gái 10 tuổi vào buồng vệ sinh trước đó hai cô gái vừa đi vệ sinh. Bé gái vừa đóng cửa, lập tức 2 cô gái cúi xuống kiểm tra thì phát hiện có người ở buồng bên cạnh cầm iPad nghiêng quay về phía buồng cô bé vừa vào đi vệ sinh. Hoảng quá, cô gái hét "đồ bệnh hoạn, mau mở cửa ra" và gọi nhân viên bảo vệ tòa nhà cùng một số người dân xung quanh đến chứng kiến sự việc.

Khi bảo vệ mở cửa buồng nhà vệ sinh, bên trong có một nam thanh niên đeo kính đen cùng một chiếc iPad.

Nam thanh niên được đưa về phòng an ninh của siêu thị để viết tường trình. Hai cô gái cũng được mời tới để làm việc. Tuy nhiên, kiểm tra chiếc iPad của nam thanh niên thì không phát hiện gì.

Kèm theo thông tin trên, người dùng T.M còn chia sẻ hình ảnh một nam thanh niên đang cầm tấm bảng bên trên ghi tên H.A, ngày sinh, quê quán, 1 thẻ căn cước công dân của người có tên H.A và 1 bản tường trình (bên trên tờ giấy có in chữ Lotte Mart) của người có tên H.A thừa nhận hành vi lẻn vào nhà vệ sinh nữ nghịch, nhưng sau đó lấy điện thoại quay lén. Theo thông tin "T.M" chia sẻ, nam thanh niên trong ảnh là người đã quay lén ở nhà vệ sinh.

Thông tin "T.M" chia sẻ sau đó thu hút nhiều bình luận, chia sẻ. Nhiều người bức xúc lên án, chửi rủa nam thanh niên.

Facebook TM chia sẻ thông tin nam thanh niên được quay lén ở nhà vệ sinh nữ. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan tới thông tin trên, sáng nay (5.3), PV đã liên hệ với quản lý siêu thị Lotte Mart để tìm hiểu thông tin nhưng khi phóng viên xuất trình thẻ nhà báo theo quy định, bộ phận an ninh siêu thị từ chối cho gặp và yêu cầu phải có giấy giới thiệu.

Sáng cùng ngày, PV đã liên hệ với Công an sở tại, chỉ huy Công an phường Ngã Tư Sở cho biết, công an phường chưa nhận được thông tin về sự việc đang gây xôn xao trên mạng. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an phường Ngã Tư Sở đã mời bộ phận quản lý và an ninh siêu thị Lotte Mart lên trụ sở để xác minh thông tin ảnh hưởng tới an ninh trật tự nơi công cộng tại địa bàn phường.

Trình bày với Công an phường Ngã Tư Sở về thông tin nam thanh niên quay lén ở nhà vệ sinh nữ trưa 4.3, một nhân viên an ninh của siêu thị Lotte cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, phía an ninh siêu thị đã mời những người liên quan về phòng bảo vệ. Tại đây, nam thanh niên đã thừa nhận có hành vi quay clip trong nhà vệ sinh và xin lỗi.

Tuy nhiên, theo nhân viên an ninh, nam thanh niên vi phạm đang học lớp 10 nên đã được người nhà đến bảo lãnh cho về.

Chỉ huy Công an phường Ngã Tư Sở cho biết, Công an phường đang mời nam thanh niên lẻn vào nhà vệ sinh nữ và những người liên quan tới trụ sở để làm rõ sự việc.