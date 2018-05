Điều tra vụ người mẫu ảnh nude tố bị họa sĩ nổi tiếng hiếp dâm

Người mẫu ảnh nude Nguyễn Thị Kim Phượng đồng ý đưa thông tin cá nhân, hình ảnh trong quá trình tố cáo họa sĩ kiêm kiến trúc sư nổi tiếng N.L đã hiếp dâm mình.

Người mẫu nude tố cáo bị hiếp dâm trong khách sạn

Nạn nhân tố cáo là người mẫu ảnh nude, chị Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1994, quê Tiền Giang, tạm trú Q.10, TP.HCM). Người bị tố cáo là họa sĩ bodypainting kiêm kiến trúc sư N.L, nổi tiếng là nghệ sĩ đầu tiên ứng dụng nghệ thuật vẽ trên cơ thể người ở Việt Nam.

Được biết, hiện vụ việc đang được Công an Q.10, TP.HCM thụ lý điều tra. Công an đã tiến hành lấy lời khai và đưa chị Kim Phượng đến Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế TP.HCM để thực hiện các thủ tục giám định cần thiết.

Người mẫu ảnh Nude Kim Phượng mạnh dạn công khai thông tin cá nhân, ảnh hình khi tố cáo họa sĩ nổi tiếng xâm hại mình.

Theo tố cáo của Kim Phượng, khoảng 14h chiều 1.5 họa sĩ N.L có trao đổi qua facebook mời chị tham gia hợp tác làm mẫu cho bộ ảnh bodypainting. Chị Kim Phượng đồng ý hợp tác và ông L hẹn hôm sau (tức 2.5) gặp ở 1 điểm cà phê để trao đổi công việc cụ thể hơn.

Chiều 2.5, hai người gặp tại 1 quán cà phê ở Q.10. Theo người mẫu nude Kim Phượng, tại đây ông L nói rằng sẽ sắp xếp lịch rồi báo lại cho chị trước khi thực hiện vài bữa.

“Ông ấy có nói với tôi, cần test trước góc chụp và phác thảo vài nét trên cơ thể để định vị hình vẽ, trang phục, đến lúc chụp chính thức thì tiện hơn. Tôi thấy cũng hợp lý và chấp nhận với việc này”, chị Kim Phượng chia sẻ.

Khoảng 19h45 tối 2.5, ông L có nhắn tin, hỏi chị rảnh không để thực hiện việc test góc chụp. Chị Kim Phượng đồng ý, ông L nói lên nhà chị nhưng chị không đồng ý và gợi ý đến phòng chụp ảnh (studio).

Theo chị Kim Phượng, ông L đến tận nhà đón, nhưng không chở chị đến studio mà đến khách sạn T.V ở đường Trần Thiện Chánh, P.10, Q.10. Chị P chia sẻ, việc chụp ảnh nude ở khách sạn cũng là bình thường nên không có suy nghĩ hay đề phòng gì.

Chị Kim Phượng kể, khi vào khách sạn, chị hỏi họa sĩ L là vẽ luôn không? Ông này gật đầu. Chị chủ động cởi bỏ đồ như những lần làm mẫu ảnh nude trước đây.

Theo chị Kim Phượng, họa sĩ N.L có chụp vài hình lấy góc mặt, đường eo, dáng… rồi dùng cọ, mực vẽ trên lưng, mông của chị.

“Ông ta có dùng tay chạm vào cơ thể tôi từ vai đến mông. Tôi hỏi vẽ xong chưa để tôi đi rửa mực và mặc đồ về, nhưng ông ta nói chờ chút. Sau đó ông ấy lại bắt tôi nằm trên giường để phác thảo… Khi tôi nằm sấp trên giường, ông L vẽ sau lưng tôi”, chị Kim Phượng thuật lại.

Công an đã đưa chị Kim Phượng đi giám định pháp y và đầu tuần tới sẽ có kết quả chính thức.

Vẫn theo tường trình của nạn nhân, lúc đó ông L bất ngờ có những hành vi ở vùng kín, khiến chị giật mình bật dậy. Chị dằn giọng: như thế này là đủ rồi và nói sẽ mặc áo đi về. Tuy nhiên, ông L đã đè chị xuống, dùng vũ lực để xâm hại. Chị có vùng vẫy, phản ứng quyết liệt nhưng không đủ sức chống cự…

“Sau khi thỏa mãn xong, ông ta nhìn tôi với ánh mắt rất đáng sợ… Lúc ấy tôi thực sự rất hoảng loạn" - chị Phượng nhớ lại.

Hi vọng nạn nhân khác cùng lên tiếng, đòi công bằng

Đáng nói, ngoài việc tố cáo đến cơ quan công an, chị Kim Phượng còn mạnh dạn chia sẻ công khai câu chuyện của mình trên mạng xã hội facebook.

Người mẫu ảnh nude này tâm sự: “Tôi hi vọng câu chuyện của mình được lan rộng, biết đâu có nạn nhân trước đó đọc được và lên tiếng, cùng tôi đòi lại công bằng, mất mát… Kẻ thú tính phải trả giá. Tôi nghĩ, mình không phải là nạn nhân đầu tiên mà còn những người khác nữa, vì lý do nào đó mà không hoặc chưa lên tiếng”.

Chị chia sẻ thêm, những ngày qua, đối với chị như sống trong địa ngục. Cụ thể, là sau khi bị xâm hại tình dục, trở về nhà chị bị suy sụp, bấn loạn, khủng hoảng tinh thần…chỉ biết úp mặt vào tường khóc, không đêm nào ngủ được, vừa chợt mắt là gặp ác mộng.

Đáng nói, vùng kín bị tổn thương khi xâm hại nên chị Kim Phượng bị sốt 1 ngày đêm. Chị Kim Phượng nói tiếp, 1 ngày sau khi xảy ra sự việc, chị có chụp ảnh vết thương, gửi qua mạng xã hội cho họa sĩ L xem nhưng ông này không có hành động, lời nói gì thỏa đáng với chị, vẫn tiếp tục lịch hẹn chụp ảnh như chưa từng có việc gì xảy ra.

Sau khi nghe chia sẻ câu chuyện, trong sáng 4.5, người nhà chị Kim Phượng đã đưa chị đến Công an P.10, Q.10 tố cáo. Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an Q.10. Sau khi lấy lời khai, 1 nữ cán bộ công an đã đưa chị đi giám định pháp y và nơi này hẹn đến chiều 21.5 sẽ có kết quả chính thức thông báo đến cơ quan công an.

Hiện tại, chị Kim Phượng phải nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ tâm lý để giúp phần nào ổn định tinh thần.

Người mẫu Kim Phượng công khai chia sẻ câu chuyện khủng khiếp mình vừa trải qua, với hi vọng có thêm nhiều nạn nhân lên tiếng, kẻ xâm hại phụ nữ sẽ phải trả giá.

Trong quá trình tìm hiểu vụ việc, phóng viên có nhiều lần liên hệ với người bị chị Kim Phượng tố cáo, là họa sĩ kiêm kiến trúc sư N.L Có người nghe điện thoại nhưng cho biết, ông L không cầm máy.

Trong cơn khủng hoảng, chị Kim Phượng tâm sự, chị và chồng đã không còn ở với nhau nhiều năm và hiện một mình nuôi con trai 5 tuổi.

Chị hành nghề người mẫu ảnh khỏa thân 3 năm nay. Chị chưa từng vẽ bodypainting nhưng khi họa sĩ N.L mời hợp tác, thấy nghệ thuật này cũng liên quan đến nghề mẫu ảnh khỏa thân mà chị đang làm nên đồng ý và không ngờ…

"Tôi biết bản thân mình không tốt đẹp gì, tôi làm mẫu chụp nude chỉ để kiếm tiền nuôi con. Tôi bán đam mê, nghệ thuật chứ không hề bán thân xác.

Tôi chấp nhận để người đời nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại hay ác ý. Có người nói, nếu sau này con tôi lớn lên, biết mẹ nó từng bị như vậy sẽ rất sốc. Tôi tin con tôi sẽ hiểu và thông cảm cho người mẹ này khi quyết định đứng lên giành lại công bằng và thương mẹ nó nhiều hơn…”, chị Kim Phượng chia sẻ tâm tư.