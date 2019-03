Điều tra vụ phó công an phường tử vong sau khi đi hát karaoke

(Dân Việt) Cơ quan Công an TP.Cần Thơ đang điều tra làm rõ cái chết của một phó công an phường ở quận Cái Răng.

Chiều nay (7.3), thông tin từ Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết, đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông B.Q.K - Phó Công an phường Ba Láng. Quán karaoke - nơi xảy ra vụ việc Theo thông tin ban đầu, tối ngày 5.3, ông K cùng một số người bạn đi hát tại lầu 3 của một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Tuy nhiên, sau đó, nhân viên quán phát hiện, ông K bị thương nặng nên truy hô. Ông K sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do bị thương nặng, ông K đã tử vong vào ngày 6.3. Theo thông tin từ bệnh viện, ông K. nhập viện trong tình trạng khá nặng. Bệnh viện chẩn đoán ông K. có máu tụ trong sọ não dẫn đến tử vong. Trao đổi với phóng viên, một quản lý quán karaoke trên cho biết, trong quá trình hát, ông K có xảy ra mâu thuẫn với một số người khách tại quán. Nhận được tin báo, lực lượng công an sau đó đã có mặt tại hiện trường và đưa những người có liên quan về cơ quan điều tra để làm việc. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

