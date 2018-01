Điều tra vụ xe cảnh sát va chạm xe máy khiến 2 người nhập viện

(Dân Việt) Xe cảnh sát trật tự va chạm xe máy trong đêm ở TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Sáng nay (16.1), thượng tá Võ Văn Sáu - Phó trưởng Công an TP.Huế cho biết, lực lượng của Đội CSGT Công an TP.Huế đang làm rõ vụ tai nạn do va chạm giữa xe cảnh sát trật tự và xe máy xảy ra vào tối 15.1.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 15.1, tại đường Trường Chinh, TP.Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Xe ô tô của cảnh sát trật tự va chạm với xe máy dẫn đến 2 người nhập viện. (Ảnh: Trần Hòe)

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, anh Trần Văn Thiện (23 tuổi, trú TP.Huế) điều khiển xe máy biển số 75F1- 492.39 chạy trên đường Trường Chinh theo hướng từ trung tâm TP.Huế về khu đô thị An Cựu City, trên xe chở chị Hồ Thị Vui (20 tuổi, cùng trú TP.Huế).

Khi xe máy do anh Thiện điều khiển chạy đến trước số nhà 130 Trường Chinh, bất ngờ va chạm trực diện với xe ô tô biển xanh 75A- 002.02 của lực lượng cảnh sát trật tự ở Thừa Thiên-Huế chạy ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị ngã văng xuống đường, anh Thiện và chị Vui bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ tai nạn cũng khiến xe ô tô biển xanh bị hư hỏng khá nặng ở phần đầu.

Phần đầu của xe cảnh sát trật tự bị hư hỏng khá nặng. (Ảnh: Trần Hòe)

Theo thượng tá Võ Văn Sáu, do thương tích của nạn nhân trong vụ tai nạn này nhẹ, chỉ ở mức xử lý hành chính, nên vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Đội CSGT Công an TP.Huế.

Về thông tin tài xế xe ô tô 75A-002.02 có dấu hiệu sử dụng rượu bia mà người dân cung cấp, ông Sáu nói, xe cảnh sát trật tự đi làm nhiệm vụ thì không thể có chuyện tài xế có sử dụng rượu bia, vì vậy thông tin này không chính xác.