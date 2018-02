Đỗ ô tô kiểu “trêu ngươi”, bị hắt đầy dầu luyn khắp thân xe

(Dân Việt) Sau ít phút dừng ô tô trước cửa hàng sửa xe máy, chủ xe phát hiện xe của mình bị hắt đầy dầu luyn khắp thân xe.

Hình ảnh chiếc xe ô tô bị hắt đầy dầu luyn. Ảnh N.D

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 phút sáng 7/2, tại đường Nam, thị trấn Châu Phong, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Theo người dân, vào thời điểm trên, xe taxi mang biển kiểm soát 88-075xx dừng đỗ dưới lòng đường trước cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Nam. Ít phút sau, một người đàn ông đã mang dầu luyn ra hất lên khắp thân xe.

Anh N.D, người dân chứng kiến sự việc kể lại, sau khi xảy ra vụ việc, lái xe taxi có mặt tại hiện trường và có lời qua tiếng lại với chủ cửa hàng sửa chữa xe máy. Lực lượng công an có mặt phân luồng giao thông và giảng hòa giữa hai bên.

“Nguyên nhân dẫn tới vụ việc được cho là do lái xe taxi đỗ trước cửa hàng sửa xe, chắn lối đi lại lên xuống, vì vậy, chủ cửa hàng đã đổ dầu luyn lên xe ô tô”, anh N.D cho hay.

Lãnh đạo Công an thị trấn Châu Phong xác nhận vụ việc trên và cho biết thêm, nhận được tin báo lực lượng công an có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh khu vực.

Sau ít phút xảy ra sự việc, lái xe taxi và chủ cửa hàng đã hòa giải và sau đó lái xe taxi rời đi. Người điều khiển xe taxi là nam thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi.