“Đổ quân” vá quốc lộ hỏng trước Tết Nguyên đán

Hi vọng và tin tưởng Bà Lý Tiết Hạnh: "Chúng ta cứ hi vọng và tin tưởng" Trao đổi với Dân Việt về bức xúc của người dân khi phải chịu phí BOT nhưng chất lượng đường quá xấu, khắc phục chậm, bà Lý Tiết Hạnh cho rằng: “Việc kiểm tra hôm nay chính là một kiến nghị thiết thực nhất đến cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan, cần phải vào cuộc để giải quyết triệt để bức xúc của người dân. Chúng ta cứ hi vọng và tin tưởng”.