Đoàn xe tải Xuân Trường chống đối CSGT như thế nào?

(Dân Việt) Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông đối với các xe ô tô trong đoàn xe tải Xuân Trường với tổng số tiền là 22,8 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an TP.Uông Bí, đơn vị này đang tạm giữ 2 xe ô tô tải BKS 35C - 000.13 và 35C - 0071, cùng hồ sơ liên quan đến ông Phạm Xuân Hoàn (SN 1977, trú tại Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình) là người quản lý đoàn xe vận tải, về hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông và cản trở người thi hành công vụ xảy ra tại QL10 sáng 9.10, để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh dựng lại hiện trường vụ đoàn xe tải gắn logo Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường gây rối trên QL10 để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, khoảng 6h ngày 9.10, tại km2 QL10, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 1 đoàn xe tải gồm 14 chiếc, trên đầu các xe đều dán chữ “Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường” có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe và hướng dẫn các xe đỗ vào khu vực cây xăng Thành Đạt nhằm tránh ùn tắc giao thông để kiểm tra.

Qua kiểm tra, các xe trên đều vi phạm lỗi: Lắp bánh lốp không đúng kích cỡ, không niêm yết số điện thoại của đơn vị vận tải ở 2 bên cánh xe, riêng lái xe 35H - 1850 có dấu hiệu vi phạm sử dụng nồng độ cồn.

Khi tổ công tác đang kiểm tra giấy tờ và mời các lái xe BKS 35C - 000.90, 35H - 1850 vào bàn để lập biên bản, bất ngờ Phạm Xuân Hoàn (SN 1977, trú tại Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình) là người quản lý đoàn xe tiến đến tổ công tác, giật lại toàn bộ số giấy tờ mà tổ công tác đang làm, rồi đưa số giấy tờ này cho lái xe 35H - 1850. Đồng thời, Hoàn hô, gọi các lái xe khác đang đỗ phía sau đánh xe ra đường gây ùn tắc, cản trở giao thông. Nguy hiểm hơn, trong lúc thượng úy Hoàng Văn Sơn trong tổ công tác đang đứng trước đầu xe BKS 35C - 000.30 để đề nghị lái xe xuất trình giấy tờ, thì lái xe Trần Văn Sỹ đã điều khiển xe lao thẳng vào thượng úy Sơn. Rất may, thượng úy Sơn đã kịp tránh.

Ngay khi sự việc xảy ra, Tổ công tác số 1, Tổ công tác số 7, Tổ phương án 12 (Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1) và Công an TP.Uông Bí đã có mặt kịp thời yêu cầu các lái xe ô tô trong đoàn xe ô tô này đưa xe về Công an TP.Uông Bí để làm việc.

Tại đây, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 đã lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông đối với các xe ô tô trong đoàn xe tải trên với tổng số tiền là 22,8 triệu đồng. Trong đó, phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Kinh (SN 1971, trú tại Nho Quan, Ninh Bình, lái xe BKS 35H - 1850) 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm nồng độ cồn là 0,308 mg/l khí thở, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Công an TP.Uông Bí cũng tạm giữ 2 xe ô tô tải BKS 35C - 000.13, do Dương Quốc Tuấn (SN 1975, trú tại Trường Sơn, Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình) và xe BKS 35C - 0071, do Nguyễn Văn Lượng (SN 1976, trú tại phố Bình Trương, phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình) điều khiển về hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông và lập hồ sơ về hành vi cản trở người thi hành công vụ đối với Phạm Xuân Hoàn để tiếp tục điều tra, xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng trong ngày 9.10, Công an Quảng Ninh đã dựng lại hiện trường vụ đoàn xe tải gắn logo Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường gây rối trên QL10 để xử lý theo pháp luật.