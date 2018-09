Doanh nghiệp ngang nhiên lấp đầm, bị phạt 300 triệu đồng

(Dân Việt) Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An đổ đất đá lấp đầm Thị Nại để thực hiện dự án cảng xăng dầu Bình An khi chưa có báo cáo tác động môi trường, dự án chưa có thiết kế, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 27.9, ông Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết vừa ký quyết định xử phạt hành chính 300 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An về hành vi lấp đầm Thị Nại (TP.Quy Nhơn).

Theo ông Châu, Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An bị xử phạt vi phạm hành chính vì đổ đất đá lấp đầm Thị Nại để thực hiện dự án cảng xăng dầu Bình An khi chưa có báo cáo tác động môi trường, dự án cũng chưa có thiết kế, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài xử phạt tiền 300 triệu đồng, UBND tỉnh Bình Định còn buộc Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An phải nạo vét toàn bộ khối lượng đất đá đã đổ xuống đầm Thị Nại.

Khu vực doanh nghiệp ngang nhiên lấp đầm Thị Nại khiến người dân bức xúc. Ảnh: Dũ Tuấn

Trước đó, Dân Việt đã từng có bài viết phản ánh, dư luận tại tỉnh Bình Định phản ứng rất gay gắt trước việc Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An ngang nhiên đổ đất, đá lấn đầm Thị Nại (phường Thị Nại, TP.Quy Nhơn) khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng. Theo phản ánh, vụ việc này diễn ra trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng đến luồng lạch tàu thuyền của ngư dân đánh bắt và giao thông đi lại.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho hay, khi chưa có thiết kế phê duyệt chính thức, chủ đầu tư dự án đã cho đổ đất, khiến người dân phản ứng. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh này đã yêu cầu Sở Xây dựng phải kiểm tra, thực hiện cho đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định truy trách nhiệm các cơ quan để doanh nghiệp ngang nhiên lấp đầm. Ảnh: Dũ Tuấn

Dự án Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp Bình An do Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Bình Định có văn bản cho phép đầu tư vào năm 2014. Theo tiến độ đăng ký, quý 4 năm 2018, dự án mới triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Định làm rõ việc doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất ra đầm Thị Nại, đồng thời truy trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan đến sai phạm này.