Độc lạ tục đi lấy nước đầu năm mới của dân tộc Nùng xứ Lạng

(Dân Việt) Lấy nước ngay những giây phút đầu tiên trong năm mới của người Nùng ở Lạng Sơn là phong tục đã có từ hàng trăm năm nay. Đây là nét tín ngưỡng đặc sắc của người dân tộc nơi đây.

Ngay sau khi tiếng pháo hoa báo hiệu kết thúc năm cũ để đón một năm mới an lành, người Nùng ở Văn Quan, Lạng Sơn lại nhanh chóng thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng quen thuộc hàng năm. Người con trai của gia đình sẽ nhanh chóng ra sông, suối hoặc giếng nước để lấy nước đón lộc đầu năm. Dọc đường đi nếu gặp các gia chủ khác, họ sẽ nói "cung hỷ phát sòi" mang ý nghĩ chúc mừng năm mới, chúc mọi người may mắn và bình an.

Sau khi cắm hương xin phép lấy nước, gia chủ sẽ nhặt thêm vài hòn đá mang về để ném vào chuồng gà với mong muốn sự sinh sôi, nảy nở. Nước sau khi lấy về sẽ được gia chủ đun sôi để pha trà và mang châm nước chè mới pha tại nhà thờ thổ công - nơi thờ thổ công chung của cả làng. Khi đi rót nước và thắp hương tại thổ công về gia chủ mới tiến hành pha chè rót nước mời gia tiên. Tục lấy nước đã tồn tại từ rất lâu đời thể hiện nét tín ngưỡng đặc sắc của người Nùng xứ Lạng và kéo dài cho đến ngày nay.

Ngay những giây phút đầu tiên của năm mới Mậu Tuất, chủ nhà hoặc con trai của gia đình sẽ nhận nhiệm vụ đi lấy nước đầu năm mới.

Khi đi, người con trai sẽ mang theo một siêu nước để lấy nước, hương và "kim ngần"- một loại tiền âm phủ do người dân tự cắt bằng những tờ giấy bản.

Người dân quan niệm rằng cắm hương và tiền âm phủ ở nơi lấy nước nhằm mục đích xin phép thần sông mang nước về pha trà cúng gia tiên.

Phải chọn đoạn sông có nước trong và sạch sẽ nhất.

Nước được đổ đầy siêu....

Đồng thời người đi lấy nước cũng nhặt những hòn đá nhỏ vừa, đẹp mắt mang về ném vào chuồng gà của gia đình với mong muốn năm mới đàn gà sinh sôi, nảy nở.

Nước sau khi mang về sẽ được đun thật sôi trên bếp củi trong chính căn bếp của gia đình.

Loại chè ngon nhất, thơm nhất sẽ được mang pha cùng với nước lộc vừa đun sôi.

Gia chủ sẽ nhanh chóng mang châm nước chè ở thổ công- nơi thờ thổ công chung của cả làng. Người ta quan niệm rằng ai đến càng sớm thì càng nhiều lộc nên mọi người đều nhanh chóng hoàn tất thủ tục đặc biệt này.

Sau khi châm nước tại thổ công xong, nước chè sẽ được mang cúng trên bàn thờ gia tiên. Việc làm này đã trở thành thông lệ hàng năm của người Nùng Xứ Lạng.