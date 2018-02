Đón gió mùa đông bắc, miền Bắc có nơi rét dưới 9 độ C

(Dân Việt) Không khí lạnh tràn về, toàn miền Bắc sẽ chuyển mưa, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm dưới 9 độ C.

Miền Bắc chuyển mưa rét do không khí lạnh tràn về (ảnh minh họa: Hồng Phú).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ đêm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ. Sáng sớm nay (22/2), bộ phận không khí này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

So với hôm qua, nhiệt độ ban ngày tại miền Bắc giảm từ 5-7 độ C, cao nhất tại Hà Nội không quá 21 độ C; các tỉnh Tây Bắc cũng không quá 24 độ. Toàn vùng sẽ có mưa và mưa nhỏ.

Càng về tối và đêm, rét càng rõ khi nhiệt độ giảm mạnh, đêm nay Hà Nội và các tỉnh đồng bằng rét 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 9 độ.

Từ Thanh Hoá - Hà Tĩnh sáng nay có mưa, đến chiều tối mưa lan xuống đến tận Quảng Ngãi, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hoá - Nghệ An hôm nay ở mức 22 độ, từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế 24-25 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều ngày hôm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Các tỉnh Đà Nẵng - Quảng Ngãi hôm nay giảm nhiệt nhẹ về mức 26-29 độ C, do có mưa kèm theo tác động của không khí lạnh, các tỉnh còn lại kéo đến Bình Thuận nắng ráo 29-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục oi nóng, trời có nắng từ sớm. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên hôm nay đạt 29-32 độ C, Nam Bộ nắng nóng 32-35 độ C.