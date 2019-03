Đông Bắc "lùa" tiểu thương vào chợ đang xây: Chủ tịch TP.Thanh Hóa lên tiếng

(Dân Việt) Liên quan tới vụ việc Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - chủ đầu tư khu chợ Đình Hương mới đang xây dở đã lùa tiểu thương vào chợ rất nguy hiểm, Dân Việt đã làm việc với Chủ tịch TP.Thanh Hóa.

Liên quan tới vụ việc Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH, địa chỉ tại số 25/38 Phú Thọ 3 (phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa) là chủ đầu tư khu chợ Đình Hương mới đang xây đã "lùa" tiểu thương vào các kiot mà chúng tôi đã phản ánh, ông Lê Anh Xuân - Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã làm việc với nhóm phóng viên Dân Việt.

Ông Lê Anh Xuân nói: "Chúng tôi đã đọc thông tin mà báo Dân Việt phản ánh cũng như những sai phạm của Tổng Công ty Đông Bắc mà nhóm phóng viên cung cấp. Tôi cũng đã báo cáo lên tỉnh. Quan điểm của tôi là phải xử lý triệt để, không dây dưa kéo dài được".

Chợ Đình Hương (mới) chưa hoàn thiện nhưng Đông Bắc đã cho các tiểu thương vào bán. Ảnh: Dân Việt

Tại khu vực tầng 2, công nhân Tổng Công ty Đông Bắc đang thi công. Ảnh: Dân Việt

"Về nguyên tắc, chợ đang xây không được phép cho tiểu thương vào buôn bán. Trước Tết do nhu cầu của người dân - chợ cũ xuống cấp, nhiều bà con phải ngồi men đường nên việc Công ty Đông Bắc để bà con vào ngồi trong chợ giải quyết được mấy yếu tố đó nhưng nếu không đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bà con tiểu thương thì phải xem lại. Tôi đã cử một phó chủ tịch thành phố theo dõi vụ việc này và đề xuất phương án cụ thể để đảm bảo an toàn, đúng quy định cũng như quyền lợi cho tiểu thương" - ông Lê Anh Xuân nói.

Ghi nhân của phóng viên Dân Việt tại chợ Đình Hương sáng ngày 6.3, sáng sớm đã có rất nhiều công nhân của Công ty Đông Bắc đang thi công 2 dãy nhà phía trước dưới dạng biệt thự "shop house".

Dãy shop house 3 tầng ngay sau bãi nước thải xú uế trước chợ Đình Hương. Ảnh: Dân Việt

Quyết định chấp thuận đầu tư ban đầu ghi đây là "dãy kiot 2 tầng" nhưng hiện tại Công ty Đông Bắc xây 3 tầng với quy mô, hình thức thực tế hoàn toàn không phải là kiot truyền thống, đơn thuần.

Phía trước chợ, toàn bộ nước thải bẩn, chưa qua xử lý được đẩy ra ngoài qua đường ống bê tông, tràn lan, bốc mùi xú uế.

Bà Mai Thị Thắm - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc nói với Dân Việt: "Theo yêu cầu, chúng tôi đã nộp hồ sơ nghiệm thu PCCC cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn Cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hoá). Chúng tôi sẽ cung cấp cho phóng viên Dân Việt trong cuộc làm việc vào sáng 6.3".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...