Đồng Nai: Xả trạm thu phí BOT dịp Tết Nguyên đán

(Dân Việt) Tỉnh Đồng Nai đang yêu cầu các chủ đầu tư các dự án BOT trên địa bàn tỉnh có kế hoạch đảm bảo giao thông tại khu vực các trạm thu phí, đồng thời có kế hoạch xả trạm trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới.

Chiều 18.1, đại diện Sở GTVT Đồng Nai cho biết đang yêu cầu chủ đầu tư các dự án BOT trên địa bàn lên các phương án đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Để đảm bảo giao thông thông suốt qua các trạm, sở này chủ trương xả các trạm BOT trong những ngày cao điểm Tết, nhưng chỉ với các trạm thu phí BOT thuộc tỉnh quản lý. Còn các trạm do Bộ GTVT quản lý thì sở cho biết cũng sẽ đề xuất thực hiện theo phương án trên để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Hiện ở tỉnh Đồng Nai có 3 trạm BOT do tỉnh quản lý, 2 trạm BOT do Bộ GTVT quản lý.

Tài xế dùng tiền lẻ phản đối trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa

Riêng về tình hình an toàn giao thông tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa (một trong những điểm nóng trong thời gian qua do các tài xế và người dân phản đối việc thu phí - PV) ,đại diện sở GTVT Đồng Nai cho biết tình hình giao thông tại đây đã ổn định. Bộ GTVT cũng đã có những phương án để tránh tình trạng tài xế phản đối trạm như giảm giá vé, miễn phí qua trạm cho một số đối tượng…

Cũng mới đây, Ban An toàn giao thông tỉnh đã có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo dừng thu phí tại trạm thu phí BOT ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) cho đến khi nhà đầu tư đảm bảo được an toàn giao thông tại khu vực.

Theo Ban ATGT Đồng Nai, thời gian qua liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người tại nút giao ngã tư Vũng Tàu. Trong khi đó, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai thiếu nghiêm túc trong việc sửa chữa, duy tu mặt đường gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Tại làn đường dành cho xe hai bánh hướng Quốc lộ 1 rẽ vào Quốc lộ 51, bề rộng làn 2m, mặt đường hư hỏng. Làn này có nhiều xe máy tham gia giao thông và từng xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến người dân bức xúc. Mặt đường ở khu vực hầm chui ngã tư Vũng Tàu bị hư hỏng, hệ thống chiếu sáng ở cầu An Hảo không hoạt động.

UBND tỉnh Đồng Nai, Sở GTVT Đồng Nai và các đơn vị chức năng nhiều lần yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai khắc phục nhưng công ty này không thực hiện. Ban ATGT Đồng Nai nhận định việc không khắc phục các hạng mục trên của đơn vị BOT là coi thường tính mạng của người tham gia giao thông.