Đợt mưa lạnh đang diễn ra ở Bắc Bộ khi nào kết thúc?

(Dân Việt) Thời tiết ở miền Bắc lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời âm u kèm theo mưa nhỏ khiến người dân cảm nhận rõ hơn cái lạnh mỗi khi ra đường.

Mưa lạnh vẫn tiếp diễn ở miền Bắc trong 1-2 ngày tới. Ảnh Thế Đại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/10), các tỉnh miền Bắc trời vẫn có mưa nhỏ xuất hiện vào buổi sáng, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 17 độ C; nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 26-28 độ C, riêng khu Tây Bắc là 28 - 31 độ C.

Hà Nội hôm nay có mưa nhỏ vào buổi sáng, sau giảm mưa, nhiệt độ thấp nhất là 19 độ C, cao nhất không vượt quá 26 độ C. Người dân ra đường vẫn cần mặc áo ấm.

Dự báo, tình thế thời tiết trên vẫn tiếp tục duy trì trong khoảng 2 ngày tới ở khu vực Bắc Bộ. Đến khoảng ngày 21-22/10, trời mới bắt đầu hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 23/10, một đợt không khí lạnh khác lại tràn xuống và gây mưa cho khu vực này.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ dao động từ 21-29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, hiện tượng mưa rào xuất hiện liên tục, ít có nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 - 33 độ C, phía Nam có nơi dưới 30 độC.

Thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt thấp nhất 19 độ, cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 19-22/10, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 19-22/10, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 19, ngày 20; sau có mưa vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 19-22/10, có mưa rào rải rác và có nơi có dông đến ngày 20, sau có mưa vài nơi.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 19-21/10, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, riêng ngày 20 có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Tây Nguyên: Ngày 19- 20/10, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 20 có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 21/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ: Ngày 19/10, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 20-21/10, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông trong ngày 20, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 19-22/10, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 19,ngày 20; sau có mưa vài nơi.