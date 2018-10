Đợt mưa phùn, gió lạnh đầu mùa ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

(Dân Việt) Người dân miền Bắc đang trải qua đợt gió mùa mạnh kèm theo mưa phùn khiến trời lạnh hơn.

Người dân miền Bắc cảm nhận rõ ràng cái rét đầu mùa. Ảnh Thế Đại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (10/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm như: Tuyên Quang 77mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 57mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 101mm, Minh Đài (Phú Thọ) 112mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 97mm...

Chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, ở vùng núi phía Bắc đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C.

Có thể nói, đây là đợt gió lạnh có cường độ mạnh nhất tính từ đầu mùa thu – đông 2018. Nhiệt độ giảm kèm theo mưa khiến người dân miền Bắc đã cảm nhận được rõ cái lạnh. Nhiều người ra đường phải mặc thêm áo khoác để chống rét.

Chiều 10/10, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Xuyên – Trưởng phòng Dự báo (Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ) cho hay, từ đêm nay, mưa sẽ giảm ở các tỉnh miền Bắc.

Từ ngày mai (11/10) đến ngày 14/10, kiểu thời tiết phổ biến sẽ là ban ngày hửng nắng nhẹ nhàng, đêm và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng 25-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C.

“Khoảng 15/10 một đợt không khí lạnh khác tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta. Tâm của đợt không khí lạnh này được dự báo khá mạnh nhưng do thời gian còn xa nên chưa thể dự đoán được mức độ ảnh hưởng đến nước ta”, ông Xuyên cho hay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 13/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Từ đêm nay đến ngày 13/10, trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế khả năng xuất hiện lũ nhỏ, biên độ lũ lên trên các sông từ 1-3m. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.