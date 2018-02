Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc: Hải Phòng nói không có thất thoát

(Dân Việt) Chiều 27.2, UBND TP Hải Phòng đã chính thức lên tiếng sau những thông tin cho rằng có dấu hiệu sai phạm tại Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc giai đoạn 2.

Theo UBND TPHải Phòng, ngày 22.2.2018 một số báo chí có đưa tin về việc Kiểm toán Nhà nước khu vực 6 đề nghị Công an thành phố Hải Phòng xác minh làm rõ việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành tại dự án Công viên cây xanh Tam Bạc (giai đoạn 2).



Dự án công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ Tam Bạc.

Sau khi có thông tin phản ánh của báo chí, UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng cùng các ngành, đơn vị tổ chức rà soát toàn bộ dự án thực tế.

Ông Nguyễn Xuân Bình- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết: Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc (giai đoạn 2) được khởi công ngày 16.1.2017 với tổng giá trị đầu tư là 147,5 tỷ đồng. Đến nay, tổng cộng số tiền dự án đã tạm ứng là 113,3 tỷ đồng. Đến ngày 14.2.2018 (29 Tết) công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đã được UBND Quận Hồng Bàng và Nhà thầu xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành là 147,5 tỷ đồng. Như vậy, số tiền Chủ đầu tư - UBND Quận Hồng Bàng chưa thanh toán cho nhà thầu là 34,2 tỷ đồng.

UBND TP Hải Phòng đang chỉ đạo UBND quận Hồng Bàng – chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế thực hiện quyết toán đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Theo quy định của thành phố, chỉ khi quyết toán công trình được kiểm toán độc lập xác nhận thì chủ đầu tư mới thanh toán tiếp số tiền còn lại.

“Vì vậy, thành phố Hải Phòng khẳng định không có thất thoát, lãng phí tại dự án này", ông Nguyễn Xuân Bình – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định.

Trước đó như Dân Việt đưa tin, Kiểm toán Nhà nước vừa có văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hải Phòng làm rõ các sai phạm trong việc thực hiện dự án công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ Tam Bạc.

Theo văn bản của Kiểm toán Nhà nước gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hải Phòng, qua công tác kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước khu vực VI đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư Dự án Công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ Tam Bạc do UBND quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư. Nhiều hạng mục được nghiệm thu không đúng khối lượng so với thi công thực tế.