Dự báo thời tiết 4/2: Chiều nay, không khí lạnh tăng cường trở lại, rét lại thêm rét

(Dân Việt) Cập nhật tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, về đêm và sáng nay (4/2), không khí lạnh có cường độ ổn định, từ chiều nay sẽ tăng cường trở lại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao có băng giá và sương muối; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 7/2/2018. Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, băng giá ở vùng núi, vùng núi cao: cấp 1-2.

Hà Nội trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Trong 2-3 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-4m; biển động mạnh. Từ chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh: cấp 1.

Văn phòng thường trực ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại. Để chủ động ứng phó, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết trên các phương tiện để người dân, nhất là ở vùng núi biết, chủ động phòng chống. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, vệ sinh chuồng nuôi; hướng dẫn việc chăn thả và nuôi nhốt trâu, bò để tránh rét; chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét cho đàn gia súc. Tuân thủ chặt chẽ lịch xuống giống của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ tình hình thời tiết để cho học sinh nghỉ học.

Dự báo thời tiết (4/2) chi tiết của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ từ 8 đến 11 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm từ 40-92%. Nhiệt độ từ 8 đến 11 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ từ 10-13 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ từ 16 đến 19 độ C, phía Nam 20-23 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50-92%. Nhiệt độ từ 15-18 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C./.