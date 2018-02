Dự báo thời tiết 5/2: Không khí lạnh "hoành hành", miền Bắc hứng rét đậm, rét hại lịch sử

(Dân Việt) Tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cho hay, toàn miền Bắc hiện đang hứng chịu đợt rét đậm rét hại lịch sử khi các đợt không khí lạnh liên tục được tăng cường. Nhiệt độ thấp nhất thường xuyên ở mức dưới 10 độ C, băng giá xuất hiện diện rộng.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sáng sớm nay (5/2), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao có băng giá và sương muối; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ.

Đêm nay, nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm tới 0-1 độ C, Sa Pa (Lào Cai) thấp hơn âm 1 đến 0 độ C.

Băng giá có thể xảy ra ở một số khu vực núi cao như Mù Cang Chải (Yên Bái), Phia Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Mèo Vạc (Hà Giang), Sa Pa và Y Tý (Lào Cai) là rất cao. Nếu bầu trời không có mây tầng thấp thì tại 2 địa phương Y Tý và Sa Pa khả năng có mưa tuyết trắng trời.

Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 7/2.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại dưới 10 độ C cá biệt, kéo dài nhất trong lịch sử. Khu vực Hà Nội trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối nay gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Trong 2 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-4m; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết (5/2) chi tiết của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ từ 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm từ 40-90%. Nhiệt độ từ 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ từ 10-13 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60-92%, nhiệt độ từ 16-19 độ C. Phía Nam từ 20-23 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45-90%. Nhiệt độ từ 13-16 độ C

Nam Bộ đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-92%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.