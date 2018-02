Dự báo thời tiết 7/2: Miền Bắc sẽ ấm áp trong 3 ngày tới trước khi đón một đợt khí lạnh tăng cường

(Dân Việt) Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất trong hơn 2 năm qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương thì miền Bắc sẽ ấm áp trong 3 ngày tới trước khi đón một đợt khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ rải rác vào cuối tuần.

Cụ thể, vùng núi cao liên tục có băng giá, nhiệt độ luôn dao động quanh mức -1 đến 0 độ C. Mức thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -1,6 độ C vào ngày 30/1 vừa qua.

Các tỉnh miền Bắc sẽ còn rét đậm, rét hại trong đêm nay và ngày mai. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội ở mức 9-12 độ C, TP Lạng Sơn 6-7 độ, vùng núi cao rét dưới 3 độ. Ban ngày dù có nắng nhưng cảm giác rét buốt vẫn còn khi nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội không vượt quá 15-17 độ C, TP Lạng Sơn, TP Lào Cai 13 độ, TP Điện Biên Phủ 14 độ.

Từ 8/2, trời ấm dần, hửng nắng do không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội sẽ lên mức 18 độ C, đêm tăng lên 13 độ. Sau đó vào các ngày 9-10/2, Hà Nội sẽ tiếp tục ấm hơn khoảng 2 độ, ban ngày 19-20 độ, đêm rét 14-16 độ; TP Lạng Sơn lên mức 15-18 độ C, TP Lào Cai 19-24 độ.

Sau đó đêm 10/2, không khí lạnh tăng cường sẽ bắt đầu dồn xuống nước ta gây mưa nhỏ rải rác, trời rét. Ngày 11/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ giảm, trời lại rét đậm khi nhiệt độ giảm từ 2-4 độ C. Tuy nhiên ngay thứ hai, trời sẽ ấm nhanh trở lại.

Tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, ngay từ mai, trời đã bắt đầu tăng nhiệt, ban ngày từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế phổ biến 18-19 độ C. Thậm chí vào 2 ngày 9-10/2, nhiệt độ tại Huế có thể tăng lên mức 21-26 độ C, Quảng Bình ấm 24-25 độ, Vinh 19-21 độ.

Do chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, từ chủ nhật trời chuyển mưa rét, nhiệt độ toàn vùng hạ từ 2-5 độ. Cụ thể, ngày 11/2, tại Vinh giảm còn 18-19 độ C, Đồng Hới 17 độ, Thừa Thiên Huế 21 độ.

Đà Nẵng cũng ấm dần lên, từ mai đến 10/2, mỗi ngày tăng trung bình 1 độ, từ 20-24 độ C, sau đó chủ nhật giảm nhẹ 1-2 độ, đôi lúc có mưa nhưng lượng không đáng kể. Phú Yên cũng đà tăng từ 22 lên 25 độ, sau đó ngày 11/2 giảm khoảng 3 độ, về mức 22 độ ban ngày, trời có mưa vừa.

Từ Khánh Hoà – Ninh Thuận trời nắng ráo từ nay đến cuối tuần, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 26-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến động, trong suốt 5 ngày tới, trời đẹp, ít mưa, ngày nắng. Tây Nguyên rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ dao động từ 10-16 độ, trong đó Lâm Đồng rét nhất, ban ngày trời se lạnh 19-25 độ. Nam Bộ ngày nắng nhẹ 29-32 độ C, đêm giảm còn 20-23 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, băng giá ở vùng núi, vùng núi cao: cấp 1-2.

Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ.

Trong sáng sớm nay (07/02), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc còn có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 8; Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m; biển động; khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 3-4m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh: cấp 1.

Dự báo thời tiết 7/2 chi tiết của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá, độ ẩm từ 45-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất từ 13-16 độ C, có nơi trên 16 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, đậm rét hại, vùng núi cao có băng giá, độ ẩm tại Đông Bắc Bộ từ 45-90%, độ ẩm tại Hà Nội từ 40-78%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; cao nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nôi từ 9-12 độ C, cao nhất từ 13-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét đậm, rét hại, độ ẩm từ 57-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, cao nhất từ 14-17 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, độ ẩm từ 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; phía nam 20-23 độ C; cao nhất từ 17-20 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 45 - 90%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 12-15 độ C, có nơi trên 15 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 18-21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C./.