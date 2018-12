Dự báo thời tiết cả nước 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019

(Dân Việt) Thời tiết sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch đi chơi, du lịch của người dân trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019.

Miền Bắc sẽ đón rét đậm, rét hại trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019.

Theo lịch của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2019, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 1/1/2019.

Dịp nghỉ lễ kéo dài sẽ là dịp để người dân cả nước lên kế hoạch đi chơi hay du lịch cùng người thân, bạn bè. Thời tiết sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các chuyến đi, vì vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã đưa ra bản tin dự báo cho dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019 để người dân nắm rõ. Cụ thể:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 29-30/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng ngày 29, ngày 30 có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Ngày 31/12/2018 đến ngày 02/01/2019, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ trong dịp Tết Dương lịch ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ như Lào Cai thấp nhất là 13-14 độ C; Sơn La 9-10 độ C; Điện Biên 11-12 độ C; Đặc biệt là tỉnh Lai Châu nhiệt độ thấp nhất 7-8 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Trong 2 ngày 29-30/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 02/01/2019, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, nhiệt độ khu vực Đông Bắc Bộ thấp, trong đó một số tỉnh miền núi, vùng cao, nhiệt độ dưới 10 độ C. Như Lạng Sơn nhiệt độ thấp nhất là 6-7 độ C; Hà Giang 10-11 độ C; Cao Bằng 7-8 độ C; Bắc Cạn 9-10 độ C

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 29/12 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C.

Từ 29-30/12, Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại.

Ngày 31/12/2018-02/01/2019, Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Trong 2 ngày 29-30/12, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng ngày 30 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 29, các tỉnh phía Bắc trời chuyển rét và rét đậm.

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 02/01/2019, có mưa rải rác. Trời rét, riêng các tỉnh phía Bắc có nơi rét đậm. Các tỉnh phía Bắc, nhiệt độ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch dao động thấp nhất trong khoảng từ 13-15 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 29-30/12 có mưa, mưa vừa; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 29, các tỉnh phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 02/01/2019, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi vài nơi. Phía Bắc trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày 29/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 30/12/2018 đến ngày 02/01/2019, có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh Nam Bộ: Ngày 29/12, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 30/12/2018 đến ngày 02/01/2019, có mưa rào và dông vài nơi.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 29/12, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, trưa chiều hửng nắng.

Từ 30/12/2018 đến 02/01/2019 trời nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ trong các ngày dao động từ 23-33 độ C.