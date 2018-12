Du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập có thể về nước vào ngày 31.12

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Tổng cục Du lịch yêu cầu các công ty lữ hành đang có đoàn khách du lịch tại Ai Cập cần phối hợp với các cơ quan chức năng, đối tác có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. "Đối với những doanh nghiệp đang khai thác điểm đến tại Ai Cập, cần cân nhắc việc tổ chức các chương trình cho khách du lịch đến Ai Cập trong thời gian tới, thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo cho khách nhu cầu đi du lịch trong thời gian tới", văn bản do Vụ trưởng Vụ lữ hành Trần Quý Phương nêu yêu cầu.