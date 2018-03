Đủ kiểu chèn ép, dân chung cư chỉ biết than trời

(Dân Việt) Chuyện phải “chạy” để có một chỗ để xe hơi, phải nín nhịn với các nhân viên bảo vệ và giữ xe ở chung cư là “chuyện thường ngày ở... chung cư”, không cần phải bàn nữa. Giờ, ở chung cư còn đẻ thêm nhiều kiểu chèn ép khác làm người lỡ chọn chốn an cư ấy chỉ còn biết than trời.

Mình ép ta

Tuy chưa đến mức viết đơn tố ban quản lý chung cư cùng các hộ dân ở tầng trệt chung cư Sơn Kỳ 1 (Tân Phú, TP.HCM), nhưng các hộ dân ở tầng trên của chung cư này luôn bức xúc trước cảnh hàng quán chiếm hết toàn bộ không gian công cộng của chung cư này. “Chú thử nhìn xem ba mặt của chung cư này được trang điểm bằng hàng quán hay không. Nhìn vậy ai không tức. Cho con trẻ xuống sân tầng trệt chơi nhiều khi còn bị các chủ quán đuổi như tà, vì làm ảnh hưởng đến không gian buôn bán của họ thiệt là hết nói”, bà An, một hộ dân ở block E, chung cư Sơn Kỳ 1, bức xúc.

Ngoài chuyện bức xúc về con trẻ, các cư dân tầng trên của chung cư này, nhất là các cư dân lớn tuổi còn bực tức trước việc vỉa hè của các tuyến đường quanh chung cư giờ đã thành quán cà phê, quán ăn, buộc những người đi bộ tập thể dục phải đi xuống lòng đường. “Ấy vậy mà khi tôi có ý kiến về việc này lên ban quản lý chung cư, không hiểu vì sao tôi lại nhận được những tin nhắn không hay và mang tính hằn học”, bà Th., cư dân blok B, chung cư Sơn Kỳ 1, nói.

Theo bà Th., sở dĩ những chủ căn hộ ở tầng trệt vô tư chiếm hết khoảng không gian sinh hoạt chung, chiếm hết vỉa hè làm chỗ kinh doanh, để xe là vì đa phần chủ nhân của nó là “người nhà” của chủ đầu tư nên mới đươc mua ưu đãi. Đã là người nhà của chủ đầu tư, sẽ là người nhà của ban quản lý nên rõ ràng họ ngang nhiên đánh chiếm là điều dễ hiểu. “Đúng là mình ức hiếp ta. Quyền lợi của cư dân chung cư theo đó đã phân chia rõ rệt là kẻ hưởng lợi lớn, người chịu mất mát và thiệt thòi nhưng không thể đòi lại”, bà Th. phân tích.

Chung cư Sơn Kỳ 1 hiện nay bị hàng quán chiếm chật không gian công cộng.Ảnh:TL

Phân tích của bà Th. hoàn toàn hợp lý. Giá các căn hộ ở tầng trệt chung cư Sơn kỳ 1 hiện đã tăng gần như gấp đôi so với giá gốc. Lý do là nhờ chiếm không gian chung, chiếm vỉa hè để kinh doanh nên mặt bằng một căn cho thuê cũng tròm trèm 20 triệu đồng/tháng. Mặt bằng cho thuê tương đối cao là do quán nào cũng tương đối đông khách, bởi không gian bao chiếm quá lớn. Hỏi ban quản lý chung cư thì được trả lời là có nhắc nhở! Sao không bắt buộc dời vào? Câu hỏi này thì lại bị bỏ trống câu trả lời. Trong khi đó, một bảo vệ chung cư này lập luận rằng: “Chắc mấy người kia ghen ăn tức ở chứ thấy đa phần cư dân chung cư rất khoái ngồi các quán cà phê hay quán ăn ở dưới chung cư trò chuyện mà” (?!).

Chèn ép đến thế là cùng

Ngoài chuyện bị các hộ tầng trệt chiếm hết không gian sinh hoạt chung, chiếm hết vỉa hè, các hộ dân sinh sống ở các tầng trên thuộc không ít chung cư trên địa bàn TP.HCM còn khốn khổ với đủ kiểu thu tiền vô lý từ ban quản trị chung cư từ bình dân đến trung cao cấp.

“Anh biết không, trước tết thấy căn hộ bị thấm nước, tôi liền cho mời một nhóm thợ về sửa chữa. Lúc này, theo giải thích của ban quản trị, tôi phải đóng 5 triệu đồng tiền thế chân khi tiến hành sửa chữa. Thấy cũng hợp lý nên tôi chấp nhận. Thế nhưng đỉnh điểm của sự làm tiền này là ban quản trị chung cư bắt tôi đóng mỗi ngày 80.000 đồng tiền thang máy cho các thợ sửa chữa lên xuống chung cư. Bà Tâm, một hộ dân ngụ chung cư tôn Thất Thuyết (quận 4, TP.HCM), kể.

Theo bà Tâm sở dĩ bà nói đó là hành vi làm tiền là vì nhà hư phải sửa. Muốn sửa thì phải có thợ. Thợ muốn lên nhà thì phải đi thang máy là lẽ đương nhiên. Thang máy đi lại liên tục, trong khi thợ lên xuống mỗi ngày hai bận mà thu đến 80.000 đồng/ngày thì rõ là như cướp. Đó là chưa kể các khoản thu như vậy làm sao kiểm soát.

Cũng liên quan đến chung cư này, theo ghi nhận của chúng tôi, các nhân viên thuộc ban quản trị còn lén lút làm tiền các chủ nhà đang sửa chữa thông qua việc tắt mở cầu dao điện. “Theo lẽ, khi sửa nhà mình yêu cầu họ tắt mở cầu dao điện là chuyện họ phải làm, nhưng nếu khống “dấm dúi” cho nhân viên thì việc này sẽ rất khó thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, khi sửa nhà ai cũng phải “dính chưởng” làm tiền, nhưng phải cười trừ cho qua để được việc. Thật là bị chèn ép trăm bề nhưng vẫn phải… cười tươi”, anh Hải một cư dân chung cư kể trên nói.

Đó là chưa kể, chuyện bóng đèn ở sảnh chung cháy cả tuần cũng chẳng thấy ai thay... trong khi tiền thì vẫn thu không thiếu một đồng. Không ít những cư dân ở nhiều chung cư cùng thốt lên: bỏ cả đống tiền ra mua nhà mà cứ như ở nhờ. Đúng là bi kịch!

Các kiểu chèn ép trên, qua ghi nhận của chúng tôi thì nó đang xảy ra ở nhiều chung cư trên địa bàn TP.HCM. Thực trạng này diễn ra và tồn tại là do các ý kiến bức xúc của người dân thường bị bưng bít, thậm chí bị đe doạ. Kế đến khi người dân quá bức xúc trực tiếp hay gián tiếp phản ánh đến chính quyền địa phương hay cả sở Xây dựng, việc giải quyết lại không đến nơi đến chốn hoặc theo kiểu đánh trống bỏ dùi, rồi chuyện đâu lại vào đấy, khiến người dân nản và chấp nhận bất công.