Đưa xe ôm, quán cóc vào "tầm ngắm"?

“Thu thuế phải bảo đảm công bằng, nhân văn. Rất nhiều hộ kinh doanh tại các chợ đầu mối lớn sẽ chỉ phải nộp một khoản thuế khoán rất nhỏ trong khi doanh thu thật lại cực lớn. Còn người bán vài món hàng nhỏ ở chợ huyện, chợ xã lại có nguy cơ bị đánh thuế. Chỉ cần quản lý thuế ở chợ đầu mối được thì sẽ chống thất thu rất lớn, chưa cần sờ đến người buôn bán nhỏ” - chuyên gia thuế Chung Thành Tiến nhấn mạnh. Ông NGUYỄN ĐỨC NGHĨA, Chủ nhiệm CLB Đại lý thuế TP HCM: Chưa nên đưa vào "tầm ngắm" Mục tiêu giám sát các đối tượng có thu nhập của ngành thuế nhằm bảo đảm công bằng, chống thất thu thuế là rất tốt song việc thực hiện cần cân nhắc. Những người chạy xe ôm, xe lam, bán hàng tại chợ cóc, chợ tạm... đều thuộc diện nghèo, thu nhập thấp nên xét về góc độ nhân văn thì chưa nên đưa vào "tầm ngắm". Mặt khác, nhà nước hiện nay còn chưa quản lý tốt đối với những hộ kinh doanh cố định, có địa chỉ đăng ký kinh doanh, có doanh thu lớn. Vậy tại sao không dồn lực lượng để quản lý tốt khu vực này trước khi động đến người có thu nhập thấp hơn. Mở rộng đối tượng nhiều quá sẽ làm không được, càng thất thu ngân sách. Chuyên gia kinh tế cao cấp LÊ ĐĂNG DOANH: Tốn nhiều nhân lực, công sức Ngành thuế cần phải trả lời được câu hỏi với khu vực kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do không thường xuyên, liệu có thu được thuế không, có đáng thu không và có cần phải thu không? Nhìn vào quy mô kinh doanh và năng suất lao động của khu vực này, có thể thấy số thu không lớn mà để quản lý được thì tốn rất nhiều nhân lực, công sức. Ngành thuế cũng không thể đôi co với người chạy xe ôm, người bán hàng khi họ nói có ngày chạy xe, có ngày nghỉ hoặc có ngày bán hàng, có ngày không. Họ cũng hoàn toàn có thể thay đổi địa bàn kinh doanh, buôn bán để tránh cơ quan thuế. Muốn quản lý, phải dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, hạ tầng hiện đại. Có thể có một biện pháp là bắt buộc những người bán hàng, kinh doanh, lao động tự do phải có mã số thuế và gắn chip quản lý nhưng lại phải nghĩ đến chi phí phát sinh cho việc này. Tất nhiên, cần bảo đảm công bằng giữa các đối tượng có thu nhập phát sinh phải nộp thuế nhưng ngành thuế muốn làm hiệu quả và nhận được sự đồng thuận thì phải giải trình được phương pháp quản lý, cơ sở tính thuế, cách thu thế và hiệu quả quản lý ra sao... Nếu không, sẽ có những hộ kinh doanh siêu nhỏ phải chịu mức thuế bất công, còn hộ có doanh thu lớn thì lại chỉ đóng ở mức không tương xứng. Ph.Nhung - T.Châu ghi