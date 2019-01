Dừng hoạt động nhà máy tuyển than ở ven bờ vịnh Hạ Long vì ô nhiễm

(Dân Việt) Do nằm bên bờ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), trong quá trình hoạt động, Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng gây ô nhiễm môi trường vịnh nghiêm trọng.

Sáng 1.1.2019, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã làm lễ bấm nút dừng hoạt động Nhà máy Sàng tuyển than Nam Cầu Trắng.

Nhà máy Sàng tuyển than Nam Cầu Trắng được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản giao vận tải, sàng tuyển, chế biến tiêu thụ than chủ yếu cho vùng Hòn Gai. Trung bình mỗi năm, nhà máy tiêu thụ khoảng 5-6 triệu tấn than.

Ngày 10.12.2010, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND về những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2011-2015, trong đó yêu cầu TKV phải thực hiện di chuyển Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng ra khỏi trung tâm đô thị TP.Hạ Long xong trước năm 2015.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng TKV làm lễ bấm nút ngừng hoạt động Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng.

Tuy nhiên, sau khi xem xét những kiến nghị khó khăn của TKV, tỉnh đã quyết định gia hạn, lùi thời gian di dời nhà máy đến hết năm 2018.

Trước đó, nhà máy này nằm tại trung tâm TP.Hạ Long, nhưng do gây ô nhiễm nên bị chuyển ra khu vực Nam Cầu Trắng vào năm 1997, với những chi phí vô cùng tốn kém.

Nay cũng do gây ô nhiễm đối với cư dân và di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, nhà máy lại phải di chuyển đi nơi khác với tổng chi phí khoảng 1.653 tỷ đồng. Trong đó, việc di dời, lắp đặt bộ phận sàng cần 611 tỷ; số còn lại dành bộ phận tuyển than ở giai đoạn 2.

Để thực hiện việc di dời theo đúng tiến độ, TKV đã đầu tư 2 dự án gồm: Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai; nạo vét luồng cảng Làng Khánh phục vụ việc di chuyển vị trí sản xuất mới.

Trong đó, Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai giai đoạn 1 đã triển khai xây dựng các hạng mục công trình. Xác định Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai là dự án trọng điểm nhằm thực hiện cam kết với tỉnh Quảng Ninh về chấm dứt hoạt động của Nhà máy Sàng tuyển than Nam Cầu Trắng vào ngày 31.12.2018, đồng thời giải quyết việc làm cho CNLĐ của Công ty Tuyển than Hòn Gai sau khi Nhà máy chấm dứt hoạt động.

TKV đã yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tập trung cao độ để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Thời gian qua, quá trình thi công thực hiện liên tục 2-3 ca trong ngày và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 của dự án vào ngày 14.1.2019. Trong đó tập trung thi công hạng mục Trạm sàng khô tại mặt bằng +30 đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 1.1.2019.

Tại Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai, TKV đã đầu tư dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến, đáp ứng nhu cầu chế biến than các mỏ khu vực Hòn Gai. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng hệ thống tiếp nhận than nguyên khai, kho than nguyên khai, khu vực sàng, nghiền, kho than thương phẩm; hệ thống băng tải bao che kín vận chuyển than nguyên khai từ các mỏ Hà Lầm, Hòn Gai về mặt bằng +30. Khi đi vào hoạt động đáp ứng công suất đạt 2,5 triệu tấn than/năm.

Giai đoạn 2 lắp đặt bổ sung một hệ thống sàng khô, công suất 2,5 triệu tấn than/năm, tiếp tục đi vào hoạt động trong năm 2022, nâng công suất sản xuất trung tâm lên 5 triệu tấn than/năm. Song cùng với đó, sau khi di dời Nhà máy sàng tuyển than Nam Cầu Trắng, toàn bộ khâu bốc rót, tiêu thụ than vùng Hòn Gai sẽ được chuyển vào cảng Làng Khánh.

Do việc ngừng hoạt động, nhà máy sẽ có 563 lao động dôi dư, đặc biệt là 300 lao động sẽ bị ký chấm dứt hợp đồng lao động do không bố trí được việc làm.

Theo lãnh đạo Công ty tuyển than Hòn Gai, năm 2019, công ty sẽ có 563 lao động dôi dư, đặc biệt là 300 lao động sẽ bị ký chấm dứt hợp đồng lao động do không bố trí được việc làm. Hiện đơn vị đã có kế hoạch chuyển lực lượng lao động dôi dư về phân xưởng tiếp tục tham gia sản xuất tại trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai tại phường Hà Khánh.