Dừng thực hiện nhiều dự án xây dựng bãi giữ xe ở trung tâm TP.HCM

(Dân Việt) Dù đang thiếu trầm trọng các bãi giữ xe ở khu vực trung tâm nhưng thành phố vẫn quyết định dừng nghiên cứu, dừng kêu gọi đầu tư vào 1 số dự án xây dựng các bãi giữ xe để lấy nguồn đất công làm công viên.

Ngày 23.12, thông tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đã thống nhất và đưa ra quyết định ngưng kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện một số dự án xây dựng các bãi giữ xe ở khu vực trung tâm.

Theo Sở GTVT, trước đây có một số nhà đầu tư đã quan tâm và đề nghị lấy các vị trí thuộc khu vực công viên, khu đất trống ở trung tâm để xây dựng các bãi đậu xe cao tầng lắp ghép.

Đó là các khu vực: Khu C Công viên 23.9; Khu vực Công trường Lam Sơn, sau Nhà hát Thành phố; Khu vực công viên Lê Văn Tám (đường Hai Bà Trưng); Công viên Tao Đàn (đường Trương Định); Phía trước sân vận động Thống Nhất (đường Lý Thường Kiệt)…

Sở GTVT đã báo cáo UBND TP quy mô, vị trí, nguyên tắc đầu tư xây dựng các bãi giữ xe tại các khu vực trên.

Xe gắn máy hai bánh, xe ô tô phải đỗ ở vỉa hè lòng đường ở khu vực trung tâm do thiếu bãi giữ xe.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường thông tin thành phố đã thống nhất quyết định không kêu gọi đầu tư xây dựng các bãi giữ xe tại các khu đất trên. Các khu đất công đó sẽ hoặc tiếp tục được sử dụng làm công viên. Riêng khu vực bãi giữ xe ở Công trường Lam Sơn, thành phố đã giao Sở GTVT, UBND Q.1 nghiên cứu xây dựng công viên phục vụ cho du khách và người dân trong khu vực.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện nay tại khu vực trung tâm thành phố thiếu trầm trọng các bãi giữ xe do quỹ đất ngày càng khan hiếm. Một số chuyên gia giao thông nhận định từ nay đến năm 2020, TP.HCM cần hơn 1.000ha để làm bãi đậu và giữ xe.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thành phố chỉ có khoảng 87ha, đáp ứng được 7% so với nhu cầu. Do không có bãi giữ xe nên vỉa hè, lòng đường của một số tuyến đường đã được tận dụng làm nơi đỗ xe có thu phí. Ước tính hiện có khoảng 117 tuyến đường ở khu vực trung tâm có các bãi giữ xe có thu phí, con số này còn quá ít so với nhu cầu khi lượng phương tiện cơ giới đường bộ tại thành phố ngày càng tăng nhanh.

Trong khi đó, nhiều dự án xây dựng bãi giữ xe ngầm tại thành phố vẫn đang còn nằm trên giấy. Điển hình, bãi đậu xe ngầm công viên Lê Văn Tám hiện vẫn đang hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật đến năm 2021 mới được đưa vào khai thác. Còn dự án xây dựng bãi đậu xe ngầm công viên Tao Đàn dự kiến năm 2022 mới được đưa vào sử dụng. Dự án xây dựng bãi đậu xe ngầm công viên Hoa Lư năm 2020 mới hoàn thành.

Sớm nhất trong số các dự án là bãi đậu xe ngầm tại sân khấu Trống Đồng nhưng phải đến năm 2019 bãi giữ xe ngầm tại đây mới được đưa vào khai thác.