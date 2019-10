Đường dây giấu ma tuý "khủng" trong lốc máy từ Campuchia về TP.HCM

(Dân Việt) Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04), Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá thành công 2 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy “khủng” từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát phát hiện 2 đường dây vận chuyên vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy “khủng” do đối tượng Mai Thị Hương cầm đầu và Nguyễn Thành Phát cầm đầu.

Mỗi lần 2 đường dây này cho đàn em đưa khoảng 10kg ma tuý các loại từ Campuchia về TP.HCM.

Một đối tượng cùng ma tuý thu giữ.

Sau thời gian dài đeo bám củng cố, ngày 16 và 17/9, trinh sát công an đã bắt giữ Hương cùng 3 đồng bọn là Huỳnh Tấn Thanh, Phạm Hạo An, Dương Hữu Thiện. Khám xét nơi ở, công an thu khoảng 12,45kg ma tuý các loại gồm: 2,3 nghìn viên thuốc lắc, 10,3kg Ketamin, 1,1kg ma túy đá và 100 triệu đồng cùng nhiều công cụ phương tiện khác.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, các đối tượng vận chuyển ma tuý từ Campuchia qua khu vực tỉnh An Giang về TP.HCM để tiêu thụ. Hương nhiều lần tổ chức cho đồng bọn vận chuyển ma tuý trước khi bị bắt.

Tang vật thu giữ.

Đến ngày 21 và 22/9, trinh sát PC04 cũng bắt giữ Phát cùng 7 đối tượng gồm: Nguyễn Phước Thịnh, Trần Văn Trung, Lê Tuấn Bình, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Minh Phú, Trần Nguyễn Hoàng Tú, Huỳnh Chánh Hùng. Tang vật thu giữ khoảng 13,3kg ma túy tổng hợp (trong đó có 6,3kg Ketamin).

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, các đối tượng vận chuyển ma túy bằng cách giấu vào trong lốc máy ô tô. Sau đó, nhóm gửi qua đường xe khách từ Campuchia để đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Hiện cả 2 vụ án đang được điều tra mở rộng.