Đường lên Yên Tử kẹt cứng, du khách thêu tranh chờ thông đường

(Dân Việt) Ùn tắc giao thông kéo dài khiến nhiều ô tô xếp thành hàng dài nối đuôi nhau trên đường Yên Tử. Nhiều du khách đã phải xuống xe ô tô cuốc bộ lên chùa Yên Tử.

8h sáng 25/2, đường lên Yên Tử bắt đầu ùn tắc kéo dài

Sáng 25/2 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch), Hội xuân Yên Tử 2018 khai mạc tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm, thuộc dự án khu trung tâm lễ hội Yên Tử. Thời điểm này, du khách từ khắp nơi đổ về khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh) du xuân, vãn cảnh cũng như cầu một năm nhiều sức khỏe và may mắn và bình an.

Tuy nhiên, do lượng người đổ về đông nghẹt nên ùn tắc giao thông xảy ra, kéo hơn 3km trên đường Yên Tử. Hàng nghìn ô tô xếp thành hàng dài nối đuôi nhau nhích chậm trên đường. Nhiều du khách đã phải cuốc bộ lên khu di tích Yên Tử.

Hàng ngàn phương tiện chôn chân tại chỗ không thể di chuyển

Du khách phải cuốc bộ lên khu di tích Yên Tử do ùn tắc kéo dài

Tranh thủ lúc tắc đường, một số du khách đã thêu tranh trên xe.

Anh Nguyễn Hải (28 tuổi) du khách đến từ Hà Nội cho biết, anh cùng gia đình đến tới đầu đường Yên Tử lúc 8h sáng, tuy nhiên, đoàn của anh không thể di chuyển do ùn tắc kéo dài.

“Từ đoạn đường Yên Tử vào đến khu di tích Yên Tử dài khoảng 15km nhưng chúng tôi đi mất 3 tiếng mới tới nơi. Do tắc đường lâu nên một số thành viên trong đoàn đã phải xuống xe đi bộ lên Yên Tử”, anh Hải nói.

Nhiều phương tiện lấn làn khiến giao thông trên đường Yên Tử trở lên hỗ loạn

Lãnh đạo phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, đoạn đường ùn tắc bắt đầu từ khu vực Vườn Mai Vàng Yên Tử kéo dài đến khu di tích Yên Tử. Sau khi xảy ra ùn tắc, đơn vị đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp với cảnh sát cơ động phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân lưu thông.

Một số tài xế đã xuống xe đứng chờ lực lượng giao thông phân luồng

Ghi nhận của phóng viên, đến 10h sáng cùng ngày, ùn tắc giao thông vẫn kéo dài trên đường Yên Tử, dòng người đi bộ lên Yên Tử nối thành hàng dài. Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường phân luồng giao thông.

Một số du khách mệt mỏi đã gục xuống ghế

Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng Ban quản lý di tích Yên Tử cho biết, để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân thập phương tới du xuân, trẩy hội đầu năm được an toàn, UBND tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ công an, CSGT, CSTT chốt trực từ đường quốc lộ vào khu di tích Yên Tử phân luồng phương tiện, chống trộm cắp, cướp giật.

Cảnh sát giao thông có mặt trên tuyến đường Yên Tử phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện đi lại

Nhiều du khách chọn giải pháp xuống xe ô tô và bắt xe ôm lên núi Yên Tử

Theo ông Dũng, riêng ban quản lý di tích và đơn vị vận hành cáp treo huy động thường trực khoảng 200 cán bộ, nhân viên điều hành, hướng dẫn du khách hành hương, phối hợp với các đơn vị công an nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực núi Yên Tử.

Năm 2017, quần thể di tích Yên Tử tiếp đón khoảng 1,5 triệu lượt du khách tới tham quan. 9 ngày đầu tháng Giêng, khu quần thể di tích Yên Tử tiếp đón khoảng 200.000 lượt du khách tới du xuân, hành lễ.