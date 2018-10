Em gái ngã quỵ thấy anh trai tử vong trong phòng cùng thư tuyệt mệnh

(Dân Việt) Không thấy anh trai dậy như mọi ngày, em gái lên phòng kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Công an có mặt điều tra vụ việc Vụ việc xảy ra vào sáng 10/10 tại căn nhà nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Tri Phương (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, không thấy anh N.D.H. (27 tuổi, quê Quảng Trị) dậy nên người em gái chay lên lầu kiểm tra, khi mở cửa vào phòng cô gái tá hỏa phát hiện anh trai treo cổ bằng sợi dây trên cửa sổ. Qua kiểm tra, anh H đã tử vong nên sự việc được trình báo công an. Công an địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một thư tuyệt mệnh của anh H với nội dung không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Thông tin tại hiện trường, anh H làm nghề xây dựng ở quê, bị mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, không làm được việc nặng. 10 ngày trước, công trình nơi anh H làm việc chuyển vào Bà Rịa – Vũng Tàu nên anh chuyển theo và ở nhờ nhà người thân ở Bình Dương.

Tag: anh trai tu vong, em gai thay anh trai treo co, treo co tu tu, nam thanh nien treo co