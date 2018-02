Gần 300 người thương vong do TNGT trong 5 ngày Tết Mậu Tuất

(Dân Việt) Theo số liệu, từ ngày 14.2 đến 18.2 (tức ngày 29 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), toàn quốc đã xảy ra gần 200 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết và bị thương tới gần 300 người.

Tạm giữ gần 3 nghìn phương tiện vi phạm

Số liệu thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an cho biết, trong 5 ngày Tết Mậu Tuất, trên các tuyến giao thông, toàn quốc xảy ra 194 vụ TNGT, làm chết 157 người, bị thương 136 người, không xảy ra một vụ TNGT đường thủy nào.

So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông tăng 2 vụ (194/192), tăng 39 người chết (157/118), giảm 61 người bị thương (136/197).

Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 188 vụ, làm chết 153 người, bị thương 134 người; xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Cà Mau.

Trên các tuyến đường cao tốc, TTATGT được duy trì tốt, không xảy ra tai nạn giao thông.

TNGT đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 4 người, bị thương 2 người. Đặc biệt trên các tuyến đường thủy, TTATGT được đảm bảo an toàn, thông suốt, không xảy ra tai nạn.

Thực hiện cao điểm của Cục CSGT về bảo đảm TTATGT-TTXH trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các Lễ hội đầu xuân năm 2018, lực lượng CSGT toàn quốc đã tiến hành kiểm tra lập biên bản 18.030 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 66 xe ô tô, 2.785 xe mô tô, tước 712 giấy phép lái xe các loại. Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra xử lý 219 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy.

Theo Cục CSGT, 5 ngày nghỉ Tết năm nay, tình hình TTATGT cơ bản được duy trì ổn định, không có biến động đột xuất. Tuy nhiên, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông vẫn do thói quen của người dân đi chúc Tết đã sử dụng rượu, bia nên thường phóng nhanh, vượt ẩu; chạy xe quá tốc độ cho phép; lấn làn đường; không tuân theo tín hiệu đèn giao thông, gây mất an toàn giao thông, dẫn đến những vụ TNGT đáng tiếc.

Một bệnh nhân tai nạn giao thông cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Nam Phương/Vnexpress

Nhiều trường hợp không sử dụng mũ bảo hiểm hoặc sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, khi tai nạn xảy ra bị va chạm phần đầu đã dẫn đến tử vong. Khu vực xảy ra TNGT chủ yếu tại khu vực nông thôn và các tuyến đường quốc lộ.

Trong những ngày sắp tới, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng nhanh do người dân đi du xuân, chúc Tết, lễ chùa, trở lại thành phố để học tập và làm việc, kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018.

Để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người, khuyến nghị người dân khi tham gia giao thông chấp hành đúng luật giao thông, làm chủ tốc độ, “đã uống rượu bia thì không lái xe”, đồng thời bố trí lộ trình trở lại thành phố hợp lý, tránh ùn tắc giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ đô thị, để tất cả mọi người có một xuân Mậu Tuất 2018 trọn vẹn.

Huy động tối đa lực lượng CSGT và các lực lượng CS khác để đảm bảo an toàn giao thông

Ngày 18.2, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công điện yêu cầu các Bộ, ngành và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt Công điện số 1882/CĐ-TTg ngày 8.12.2017 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội xuân 2018.

Nội dung Công điện nêu rõ:

Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và hoạt động vận tải phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo đảm TTATGT phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) còn diễn biến rất phức tạp. Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ 14 - 182/2018 (tức ngày 28 tới mùng 3 Tết), toàn quốc xảy ra 202 vụ, làm chết 155 người, 149 người bị thương.

Trung bình mỗi ngày có 31 người chết (tăng 2 người so với đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2017). Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới TNGT là do các hành vi vi phạm quy định về TTATGT khi tham gia giao thông như: lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; vượt đèn đỏ; chở quá số người quy định. Các vụ TNGT phần lớn liên quan đến người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; TNGT chủ yếu xảy ra tại khu vực nông thôn, ngoài đô thị...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành và Ban ATGT tỉnh, thành phố Chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh, thành phố huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát khác để đảm bảo an toàn TTATGT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Để bảo đảm TTATGT trong các ngày cao điểm còn lại của Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội xuân 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành và Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt Công điện số 1882/CĐ-TTg ngày 8.12.2017 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội xuân 2018, trong đó tập trung một số giải pháp sau:

- Chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh, thành phố huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát khác (Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an xã) và lực lượng thanh tra giao thông đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm khắc, triệt để các hành vi vi phạm TTATGT, không nể nang, không xuê xoa, bao gồm: vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, tăng giá vé sai quy định; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, huyện, đường giao thông nông thôn.

Bố trí lực lượng, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân trở về thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; đặc biệt là các tuyến giao thông hướng về Thủ đô Hà Nội, TP.HCM, các khu vực giao thông trọng điểm, phức tạp như cảng hàng không, nhà ga, bến xe; xử lý điều tiết, khắc phục kịp thời khi có sự cố, TNGT, không để ùn tắc giao thông kéo dài.

- Ngành Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và đường hàng không; ứng trực 24/7 để kịp thời xử lý những phản ánh của người dân về vi phạm TTATGT, tình hình ùn tắc giao thông qua đường dây nóng; yêu cầu các trạm thu phí khi có phương tiện ùn tắc dài hơn 700 m phải xả trạm cho phương tiện lưu thông.

- Các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương, đặc biệt là các đài truyền hình, phát thanh, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức an toàn giao thông, thực hiện các quy định pháp luật về giao thông, trong đó nhấn mạnh tuyệt đối tuân thủ quy định: đã uống rượu bia thì không lái xe; không phóng nhanh vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thu đúng giá vé; sử dụng dụng cụ cứu sinh khi đi phương tiện thuỷ nội địa; chú ý quan sát an toàn khi vượt qua đường ngang đường sắt.

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT, tổ chức, hướng dẫn giao thông thuận tiện, an toàn tại khu vực tổ chức các Lễ hội xuân 2018 có quy mô lớn, đông du khách tham dự.