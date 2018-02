Gặp lại bé trai có cân nặng “khổng lồ” ngay lúc lọt lòng ở Nam Định

(Dân Việt) Bé trai có cân nặng 6,1kg khi lọt lòng giờ đã cao 90cm, chạy nhảy, nói nhiều và khá nghịch so với các bạn cùng trang lứa.

Hình ảnh bé Quang có cân nặng 6,1kg khi mới lọt lòng. Mẹ “sốc” khi thấy con có cân nặng 6,1kg Cách đây gần 2 năm, vợ chồng anh Trần Tất Tuyên (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thoa (32 tuổi) ở làng Đông Thượng, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định hạ sinh bé trai có cân nặng 6,1kg tại Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Nam Định. Sau đó, hình ảnh bé trai có khuôn mặt dễ thương, đáng yêu được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Những ngày đầu năm mới, chúng tôi tìm về gặp gia đình bé trai có cân nặng “khổng lồ” ở Nam Định. Hiện tại, bé Trần Tất Quang đã được gần 2 tuổi, cân nặng 14,5kg, cao khoảng 90cm. Hàng ngày, Quang chạy nhảy khắp nhà và luôn miệng gọi “bố Tuyên, mẹ Thoa”. Chị Nguyễn Thị Thoa (mẹ của bé Quang) cho hay, gia đình chị mới cho Quang đi nhà trẻ được khoảng 1 tuần nay. “Đến lớp, cháu Quang khá ngoan và nghe lời cô giáo. Sau giờ lên lớp, bố mẹ lại thay nhau trông nom cháu. Tuy nhiên, cháu khá nghịch, nói nhiều và hay đòi ăn kẹo”, chị Thoa nói. Hiện tại, bé Quang đã được 2 tuổi, cân nặng 14,5kg, cao khoảng 90cm Theo chị Thoa, sau khi sinh ở viện về, gia đình chăm sóc Quang theo chế độ ăn uống bình thường, không có gì đặc biệt so với các đứa trẻ khác. Được khoảng 1 tuổi, Quang bắt đầu chập chững biết đi và tập nói. “So với các đứa trẻ sinh cùng thời điểm thì hiện tại chiều cao của Quang cao hơn khoảng vài chục phân và cân nặng cũng nhỉnh hơn khoảng 2-3kg”, chị Thoa nói. Anh Trần Tất Tuyên (bố của Quang) kể thêm, gia đình anh có hai người con. Trước Quang là chị gái Trần Mai Anh, hiện đang học lớp 5. Bé Quang cùng gia đình xem lại ảnh của Quang lúc mới sinh “Trước đó, vợ chồng tôi cũng hạ sinh con gái đầu lòng tên Mai Anh và cũng có cân nặng 4,3kg. Lúc mới sinh gia đình chúng tôi đã rất bất ngờ về cân nặng của con. Nhưng đến khi sinh tiếp cháu Quang, chúng tôi còn bất ngờ hơn, thậm chí là “sốc” vì Quang có cân nặng quá “khủng”. Đến giờ gia đình chúng tôi khá vui vì con phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác”, anh Tuyên tâm sự. Tăng cân ít khi mang thai con thứ 2 Chị Thoa kể, hai vợ chồng anh chị đều sinh ra trong một gia đình thuần nông. Hiện tại, chồng chị làm công chức tại xã Trung Đông, còn chị ở nhà làm công việc may rèm mành. Thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng cũng đủ nuôi hai con ăn học. Khoảnh khắc bé Quang cầm micro khi cả nhà đang hát Thời điểm mang thai Quang, chị ăn uống bình thường và sinh đủ ngày. Bé Quang được các bác sĩ chẩn đoán là nặng khoảng 4,3-4,5 kg. Nhưng đến khi vào bệnh viện, qua thăm khám, các bác sĩ thăm khám xác định thai nhi có cân nặng hơn 5kg. “Thêm cái khác biệt nữa là trước lúc sinh con gái đầu lòng tôi tăng thêm 28kg. Nhưng khi mang thai cháu Quang tôi chỉ tăng thêm có 18kg. Đến lúc sinh Quang, ai cũng bất ngờ về cân nặng của cháu”, chị Thoa nói. Hình ảnh bé Quang khi được 18 tháng tuổi Mẹ của bé trai có cân nặng “khổng lồ” cho hay, Quang có một điều khác biệt so với các đứa trẻ khác đó là lúc mọc răng. “Con gái đầu lòng (Mai Anh) của gia đình tôi phải mọc răng tới gần 10 lần mới hoàn chỉnh bộ răng. Nhưng Quang chỉ mọc răng có 3 lần là hoàn chỉnh bộ răng. Lúc mọc răng, Quang cũng không bị sốt hay ốm đau gì”, chị Thoa kể. Theo chị Thoa, hiện tại, gia đình chị đang có cuộc sống hạnh phúc. Trước mắt, vợ chồng chị sẽ tập trung vào việc nuôi dạy con cho tốt. Sau đó, khi kinh tế ổn định mới nghĩ đến chuyện có tiếp tục sinh con thứ 3 hay không.

