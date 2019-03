Ghé thăm căn phòng Chủ tịch Kim Jong Un lưu trú khi đến Việt Nam

(Dân Việt) Khách sạn 5 sao Meliá Hanoi được Chủ tịch Kim Jong Un lựa chọn lưu trú trong thời gian tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2, khách sạn Meliá Hanoi đã được phái đoàn Triều Tiên lựa chọn làm nơi lưu trú.

Meliá là khách sạn 5 sao nằm trên đường Lý Thường Kiệt, mang phong cách Tây Ban Nha đầu tiên tại Hà Nội. Khách sạn đi vào hoạt động từ năm 1998 với thiết kế bên trong thanh lịch và tao nhã, các trang thiết bị hạng sang cùng thái độ phục vụ chuyên nghiệp.

Theo đại diện khách sạn Meliá, một tuần trước khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được bắt đầu, ông Kim Chang Son – trợ lý thân cận, người được coi là chánh văn phòng của nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng phái đoàn 12 người đã có mặt tại Hà Nội để thực hiện công tác tiền trạm cho chuyến đi quan trọng sắp tới của chủ tịch Kim.

Sau khi đi khảo sát một vòng các khách sạn ưu tú theo danh sách, theo sự tham vấn từ Bộ trưởng ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Yong Ho – người đã từng lưu trú tại khách sạn Meliá Hanoi trong chuyến thăm Việt Nam tháng 11/2018, ông Kim Chang Son đã đề nghị sắp xếp một chuyến khảo sát khách sạn Meliá Hanoi.

Nhận thấy cơ sở vật chất, tiện nghi trong khách sạn hiện đại, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, đặc biệt là an ninh đảm bảo, ông Kim Chang Son đã lựa chọn Meliá làm nơi lưu trú cho phái đoàn Triều Tiên

Phòng ngủ của Chủ tịch Kim Jong Un rộng 165m2 với không gian phòng khách rộng rãi.

Bên trong căn phòng này có phòng làm việc riêng với bàn ghế, đèn bàn cùng giấy, bút…

Phòng khách thiết kế lịch lãm và thoáng mát. Cạnh đó còn có bàn ăn riêng.

Cạnh phòng khách rộng là một phòng ngủ dành riêng cho các vị nguyên thủ quốc gia.

Phòng tắm được thiết kế sang trọng với các thiết bị hiện đại và không gian rộng tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho chủ tịch Kim Jong Un cùng phái đoàn, khách sạn Meliá Hanoi đã thu xếp khu vực riêng cho phái đoàn. Một hệ thống máy quét an ninh cũng được thiết lập ngay tại sảnh khách sạn, đảm bảo lượng người qua lại đều trong tầm kiểm soát của lực lượng an ninh Việt Nam và đội mật vụ Triều Tiên. Quy định không quay phim, chụp ảnh tại các khu vực công cộng của khách sạn.

Khách sạn Meliá mang đậm phong cách Tây Ban Nha ngay giữa lòng Hà Nội.

Đồ ăn trong khách sạn Meliá Hanoi mang phong cách Địa Trung Hải kết hợp với phong cách địa phương mang lại cho thực khách những cảm giác mới lạ.