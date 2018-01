Giải cứu thanh niên nghi ngáo đá trên cột điện cao thế ở Sài Gòn

(Dân Việt) Thanh niên trên mình xăm trổ, có biểu hiện ngáo đá cố thủ trên cột điện cao thế ở Sài Gòn rồi hò hét nhún nhảy. Lực lượng chức năng phải mất gần 5 giờ khuyên can mới đưa xuống được.

Sáng 8.1, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng lực lượng PCCC quận Bình Tân, quận 6, đội cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, vừa mới giải cứu thành công 1 nam thanh niên xăm trổ nghi ngáo đá trên cột điện cao thế ở khu vực.

Nam thanh niên xăm trổ trên cột điện. Ảnh: C.T

Theo Công an quận Bình Tân, khoảng 3h cùng ngày, một người đàn ông (khoảng 30 tuổi) xăm trổ có biểu hiện ngáo đá, leo lên tận ngọn cột điện cao thế trên đường Kinh Dương Vương trước bệnh viện Triều An, quận Bình Tân đứng la hét, nhún nhảy. Người dân phát hiện nên đã báo cho công an địa phương.

Lực lượng tiếp cận nam thanh niên. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân, lực lượng PCCC quận Bình Tân phối hợp cùng Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe và chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức giải cứu. Vụ việc khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng chen lấn chật kín hai bên đường theo dõi, gây ùn ứ, kẹt xe trên đường Kinh Dương Vương.

Tuyến đường ùn ứ kéo dài. Ảnh: C.T

Đại diện lãnh đạo PCCC quận Bình Tân cho biết thanh niên trên có biểu hiện ngáo đá. Cảnh sát sau khi có mặt đã triển khai đội hình xe thang tiếp cận, đưa nước uống đồng thời khống chế đối tượng đem xuống đất an toàn. Sau gần 5 giờ thuyết phục người đàn ông, lực lượng đã đưa được nạn nhân xuống đất an toàn trong sự reo hò vui mừng của nhiều người.

Lực lượng chức năng đã đưa thanh niên này đưa về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.