Giải mã hiện tượng lốc xoáy, mưa đá bất ngờ ở Nghệ An sau Tết

(Dân Việt) Chuyên gia thời tiết đã lý giải vì sao lốc xoáy, mưa đá xuất hiện ở nhiều nơi vùng núi Nghệ An vào chiều mùng 6 Tết Mậu Tuất 2018.

Mưa đá bất ngờ xảy ra ở nhiều vùng tại Nghệ An sau Tết Nguyên đán 2018 (Ảnh: Người lao động)

Vào khoảng 15h ngày 21/2 (tức mùng 6 Tết), trên địa bàn xã Châu Lý (Quỳ Hợp, Nghệ An) đã xuất hiện gió lốc kèm theo mưa đá. Lốc xoáy và mưa đá xuất hiện bất ngờ khiến người dân không kịp ứng phó, gây hậu quả nặng nề. Nhiều nhà bị tốc mái nhà, cây cối đổ gãy.

Tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, khoảng gần 25 ngôi nhà bị tốc mái.

Trước đó, khoảng 14h30 chiều cùng ngày, ở khu vực xã Xiêng My, huyện Tương Dương cũng bất ngờ xuất hiện một trận mưa đá kéo dài khoảng 15 phút. Những viên đá to bằng hạt ngô, một số viên to bằng đầu ngón tay cái.

Theo người dân địa phương, lốc xoáy và mưa đá xuất hiện vào thời điểm sau Tết Nguyên đán là rất hiếm gặp.

Chiều nay (22/2), trao đổi với PV, ông Tăng Văn An – Trưởng phòng Dự báo (Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ) xác nhận có hiện tượng trên xảy ra và cũng cho rằng, đây là hiện tượng rất hiếm gặp ở địa bàn.

Giải thích về hiện tượng lốc xoáy, mưa đá bất thường chiều 21/2, ông An nói: “Do mấy hôm trước ở các địa bàn trên có nắng nóng, nhiệt độ cao khoảng 27-28 độ C. Đến hôm qua, khi khối không khí lạnh tăng cường xuống, 2 luồng không khí đối nghịch gặp nhau tạo nên hiện tượng lốc xoáy và mưa đá”.

Ông An cũng cho rằng, theo âm lịch dù đang là tháng Giêng nhưng theo Dương lịch thì giờ đã là thời điểm cuối tháng 2. Trong hệ thống thời tiết, đây đang là tháng đầu chuyển mùa, vì thế các hiện tượng thời tiết bất thường như mưa đá, giông, lốc xoáy, sấm sét… có thể xảy ra.