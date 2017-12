Giảm 6 độ C, toàn miền Bắc chuyển mưa rét

(Dân Việt) Không khí lạnh tràn về khiến Bắc Bộ chuyển mưa rét, nền nhiệt giảm 3-6 độ C.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển mưa rét. (Ảnh minh họa: Việt Linh).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (27/12), không khí lạnh tăng cường đã bao phủ khắp Bắc Bộ. Không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m khiến các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa ẩm kết hợp với không khí lạnh khiến nhiệt độ Bắc Bộ giảm 3-6 độ C. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay có mưa, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt từ Bình Định – Khánh Hoà đã có mưa suốt hơn 1 ngày qua, lượng mưa đo được trong 20 tiếng phổ biến trên 100mm, cá biệt tại Phú Yên mưa lớn 236mm.

Do kết hợp không khí lạnh với nhiễu động gió đông dồn ẩm nên hôm nay, vùng mưa to đến rất to sẽ mở rộng khắp từ Quảng Trị - Khánh Hoà và dự báo còn kéo dài đến hết 28/12.

Tại Nam Bộ, lượng mưa không đáng kể, nhiệt độ ban ngày phổ biến 29-32 độ C, trong khi đó Tây Nguyên se lạnh 24-27 độ C.