Giáo dục, câu chuyện đầu năm

Vài ý kiến khác của các giáo viên về vấn đề cải cách giáo dục Bùi Vĩnh Linh, giáo viên trường THCS Bắc Trà My, Quảng Nam Cải cách giáo dục là xu thế tất yếu của cuộc sống, các nước khác đã làm từ lâu rồi. Giờ mình mới làm thì không có gì mới. Nhưng cải cách như thế nào mới là quan trọng. Nếu không phù hợp sẽ tác động không tốt đến người học và người dạy. Thật ra thì nói cải cách nó to tát quá, bản thân là một giáo viên thì trước hết muốn có những chính sách điều chỉnh thích hợp về chế độ, nâng lương cho nhà giáo. Với học sinh thì cần có những điều chỉnh về nội dung chương trình học, vì hiện tại đang nặng về lý thuyết mà ít thực hành quá, kiểu học vẹt ra trường thì sẽ thiếu kỹ năng làm việc. Bên cạnh đó, tiêu cực trong giáo dục cũng còn, cần có sự can thiệp nhiều hơn nữa để giảm thiểu tình trạng này. Hiện tại tôi đang dạy văn lớp 6, 7, 8, qua quá trình dạy tôi nhận thấy rằng môn văn bây giờ vẫn còn nặng về áp đặt tư tưởng, đạo lý của cha ông ta ngày xưa rất khô khan, gây nhàm chán. Ít có những cập nhật mang tính thời sự như viết một lá thư, viết một bản tin… Hầu hết chỉ toàn là giá trị nhân đạo, nghệ thuật, tố cáo, lên án, phê bình, đấu tranh… mang tính giáo điều hơn thực tiễn. Đối với học sinh nên hạn chế kiểu học truyền thống, nhồi nhét kiến thức thụ động, mà giáo dục phải tạo cơ hội để học sinh phát huy khả năng sáng tạo. Cho học sinh trải nghiệm nhiều hơn, hạn chế áp đặt học thuộc lòng. Lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên chỉ là người hướng dẫn giúp đỡ chứ không phải người ban phát kiến thức. Cô Lê Thị Luyến, giáo viên trường tiểu học Lý Tự Trọng, Quảng Nam Tất nhiên phải cải cách rồi, vì giáo dục hiện tại thật sự thảm hại. Học sinh bây giờ không coi trọng giáo viên, nói chuyện với giáo viên như bạn bè cùng trang lứa, có khi còn tệ hơn. Vì không có tính cạnh tranh trong chương trình học nên học sinh tỏ vẻ chán chường và không ham học. Cải cách về đánh giá học sinh. Cụ thể là quay lại hình thức chấm điểm trước đây và tổ chức thi học sinh giỏi, vì không thi học sinh không phấn đấu. Với môn toán và tiếng Việt lớp 3 tôi đang dạy thì thấy không cần thay đổi gì nhiều, cũng tạm ổn rồi. Nên có môn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Về phía giáo viên nên bỏ ngay lập tức phần sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) vì họ dựa vào đó để đánh giá giáo viên giỏi. Mà giờ giáo viên toàn copy SKKN trên mạng chứ chẳng ai tự làm, chưa kể những người dạy giỏi mà SKKN không đạt cũng rớt nên rất bất công. Và bệnh thành tích còn nhiều quá. Hồi trước chỉ 2 – 3 em học sinh giỏi, nhưng đó là các em giỏi thật sự. Bây giờ lớp hơn 10 em giỏi, nhưng toàn do giáo viên nâng điểm chứ thực sự chỉ ở mức trung bình. Điều này rất tai hại cho phụ huynh và học sinh trước thành tích ảo như vậy. Cuối năm trường phải đưa ra lớp đó bao nhiêu điểm, bắt giáo viên phải chạy điểm. Giáo dục càng thay đổi càng thất bại, chẳng hạn như lương giáo viên, nếu dạy tiểu học thì phải ăn lương trung cấp mà đòi hỏi giáo viên phải đạt chuẩn đại học. An Hội ghi