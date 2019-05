Giữa “bão” truy quét, tín dụng đen vẫn khủng bố người dân bằng “bom bẩn”

(Dân Việt) Những tưởng với đợt ra quân truy quét tín dụng đen của các cơ quan chức năng, sự yên bình của xã hội đã dần trở lại thì vẫn còn những đối tượng coi thường pháp luật, sử dụng “bom bẩn” để khủng bố gia đình con nợ. Vụ việc vừa xảy ra đêm 8/5/2019 tại phố Hoàng Đạo Thành (Phường Kim Giang, Hà Nội) cho thấy sự manh động của các đối tượng cho vay nặng lãi.

Theo phản ánh của bà Đ.T.B trú tại ngõ 49 phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, Hà Nội, vào khoảng 22 giờ đến 23 giờ ngày 8/5/2019, một số đối tượng đã sử dụng dầu luyn trộn chất bẩn, ném vào nhà bà, gây mùi hôi thối nồng nặc. Ngay sau bị ném “bom bẩn”, gia đình đã trình báo các cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an Quận Thanh Xuân và công an Phường Kim Giang đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ để làm rõ theo quy định của pháp luật.

Dầu luyn trộn chất thải được ném vào nhà bà B

Chất bẩn văng khắp nhà

Theo tìm hiểu của PV, hiện tại bà Đ.T.B sống một mình tại địa chỉ trên, cách đây 2 tháng, con gái bà B là chị L có vay mượn của các đối tượng cho vay nặng lãi và không có khả năng trả nợ nên đã đi trốn khỏi nơi cư trú. Bà B cho biết, khoảng hơn 1 tuần trước khi xảy ra vụ việc, có đối tượng xưng là Hải tại Giải Phóng có đến thông báo chị L hiện đang vay nặng lãi của nhóm này và chưa trả tiền. Bà B thông báo chị L đã đi khỏi nơi cư trú thì các đối tượng gây sự, đe dọa, chửi bới khiến bà B vô cùng hoảng sợ.

“Hai người đó nói nếu không trả thì gia đình không yên ổn đâu. Tôi tưởng chỉ là lời đe dọa thôi, ai ngờ bọn chúng làm thật” – Bà B chia sẻ.

Công an phường Kim Giang cho biết, tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 02 hộp nhựa đựng chất bẩn do các đối tượng ném ra khiến toàn bộ phần cửa ngoài và phần vỉa hè trước dính bẩn bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, chất bẩn cũng tràn vào trong nhà, bắn lên khu vực bếp và phòng khách, tủ lạnh và một số đồ đạc trong nhà. Công an phường Kim Giang khẳng định sẽ thu thập đầy đủ chứng cứ để tiến hành điều tra và đưa các đối tượng liên quan ra xử lý theo pháp luật.

Có thể thấy trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã rất quyết liệt trong việc triệt phá những đường dây, tổ chức và cá nhân cho vay nặng lãi. Hàng loạt tổ chức tín dụng đen núp bóng cửa hàng cầm đồ, hỗ trợ tài chính sa lưới pháp luật mà mới nhất là vụ việc Tập đoàn tài chính Nam Long.

Bên cạnh những tổ chức tín dụng đen lớn, khét tiếng, với lãi suất cho vay cắt cổ, lên đến 200 – 300%/năm, các cửa hàng nhỏ trên địa bàn cả nước có hoạt động cho vay nặng lãi cũng bị kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. B.”GV “– Một “anh chị” có tiếng thừa nhận: “Thời điểm hiện tại, hầu hết các đầu tiền đều “nằm im” bởi sự truy quét gắt gao của cơ quan công an nên những sự việc như đe dọa, khủng bố bằng chất bẩn xảy ra là do sự manh động và coi thường pháp luật của các đối tượng này”.

Giữa tâm “bão”, các đối tượng tín dụng đen vì sao vẫn manh động và coi thường pháp luật? Liệu có sự “bảo kê” ngầm nào đó hay không? Câu trả lời có lẽ vẫn còn bỏ ngỏ.