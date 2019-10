Được biết GS rất nổi tiếng với danh xưng “bàn tay vàng”của phẫu thuật Nhi khoa Việt Nam và thế giới?

- Tôi không biết ai đặt ra cho tôi danh xưng đó, tôi vẫn nói vui với anh em bạn bè, đồng nghiệp hay học trò là tôi không có bàn tay vàng nào đâu, có chăng trong yếu tố thành công của tôi thực ra do mát tay hoặc may mà thôi. Nhưng nhiều người bảo gặp may thì gặp may một lần chứ sao lại gặp may nhiều lần như thế.

Thực ra, đúng là yếu tố may mắn cũng chỉ một phần thôi, cái chính vẫn phải rất cẩn trọng trong việc nghiên cứu, chọn lọc, chỉ định bệnh nhân. Tôi thấy mình may mắn ở chỗ, tất cả những gì tôi đã làm, từ ghép thận, ghép gan, ghép tế bào gốc… những ca ghép đầu tiên đều thành công. Nếu lần làm đầu tiên không thành công thì tâm lý sẽ sụp đổ, toàn bộ ê-kip dễ lâm vào trầm cảm.

GS có thể kể về một vài ca phẫu thuật mà GScảm thấy mình phải đầu tư công sức và cân não nhất?

- Tôi có rất nhiều kỷ niệm về các ca mổ. Đơn cử như ca mổ ghép gan cho cháu bé 5 tuổi bị suy gan cấp. Đối với trường hợp này nếu không mổ ngay thì sẽ tử vong, nhưng mà ngay cả khi mổ gan có kế hoạch còn có rất nhiều khó khăn huống hồ mổ cấp cứu.

Lúc này chúng tôi chỉ nghĩ rằng nếu không làm thì chắc chắn cháu chết và nếu không làm thì các cháu khác bị như vậy cũng chết. Nếu cứu được cháu này thì sẽ mở ra một trang mới, một giai đoạn mới cho nên chúng tôi đi đến quyết định cuối cùng là làm.

Ca mổ sau đó được thực hiện trong 24h. Lúc đó ngay cả các đồng nghiệp trong nước cũng không tin rằng tại sao Viện NhiT.Ư lại tổ chức được một cuộc mổ cấp cứu nhanh đến thế vì trong thời gian này phải thuyết phục phụ huynh, tìm người cho gan, xét nghiệm…. Và có thể nói rằng, lần đầu tiên một ê-kíp mổ thành công hoàn toàn là người Việt Nam.

Hay một lần khác, tôi được mời sang Đài Loan mổ - đây là lần đầu tiên tôi được mời ra nước ngoài mổ. Trước đó, chúng tôi có mời một giáo sư người Đài Loan sang thực tế mổ nội soi tại Việt Nam. Vị giáo sư rất thán phục và nói rằng chưa thấy ai ở Đài Loan có thể mổ nội soi tốt như tôi. Năm đó, nhân dịp có Hội nghị ngoại khoa châu Á ở Đài Loan, vị giáo sư và Ban tổ chức đã quyết định mời tôi sang nước họ tham gia mổ.

Ca mổ được truyền hình trực tiếp cho mấy trăm phẫu thuật viên theo dõi, ngoài ra còn có rất nhiều người trực tiếp vào phòng mổ nhìn mình làm trực tiếp. Trước đó, đứa trẻ này bị viêm đường mật,nguy cơ rách mạch máu rất cao, nên ca mổ tiến hành rất căng thẳng. Sau khi tách được nang ống mạch chủ, tôi thở phào nhẹ nhõm và nghĩ rằng tạm ổn.