Hà Nội: Cháy ở trụ sở Bộ Công an

Khói bốc lên và cảnh sát phòng cháy chữa cháy đập vỡ nhiều ô kính ở tòa nhà trụ sở Bộ Công an...

Cảnh sát cứu hỏa đập kính để tiếp cận đám cháy. Ảnh: Gia Chính Khoảng 16h chiều nay (2.1), cột khói đen bốc cao từ trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội). Lãnh đạo đội Cảnh sát PCCC Cầu Giấy cho biết đã điều hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và nhiều xe cứu hỏa tới hiện trường. Lực lượng chức năng phải tiếp cận bằng xe thang và đập một số vách kính để thoát khói. Đến 16h30, khói vẫn bốc ra từ các ô kính gần tầng thượng tòa nhà chính giữa của trụ sở Bộ Công an, gần sân đáp của trực thăng; lính cứu hỏa đưa ống phun nước qua cửa kính bị vỡ để dập lửa. Tại hiện trường có 10 xe cứu hỏa, trong đó hai xe thang vươn tới được khu vực khói đen bốc ra. Trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua trụ sở Bộ Công an, hàng chục cảnh sát giao thông đứng phân luồng để tránh ùn tắc. Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy.

Theo Phương Sơn - Gia Chính (VNE)

