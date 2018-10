Hà Nội đề xuất "bê tông hóa" đê đất, mở rộng đường Âu Cơ ra 4 làn xe

(Dân Việt) UBND TP.Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù để triển khai thay thế một phần đê đất bằng bê tông cốt thép, kết hợp mở rộng mặt đường Âu Cơ đoạn từ đường Nghi Tàm (tại điểm giao với đường Xuân Diệu) đến ngã ba Âu Cơ - đường dẫn lên cầu Nhật Tân...

Theo UBND TP.Hà Nội, đường Âu Cơ là tuyến đường quan trọng của quận Tây Hồ tại cửa ngõ Tây Bắc Thủ đô Hà Nội, là tuyến đường trục kết nối gần nhất trung tâm chính trị Ba Đình với sân bay Nội Bài, đóng vai trò thuộc tuyến đường mang tính chất ngoại giao đón các đoàn khách quốc tế đến Hà Nội.

Tuy nhiên, tuyến đường chỉ có bề rộng mặt đường hiện trạng từ 8-9m, một số đoạn đã được mở rộng có bề rộng mặt đường từ 15-17m.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng đoạn tuyến này được đầu tư thiếu đồng bộ, chênh cao độ giữa mặt đường chính và mặt đường gom hai bên quá lớn, bán kính nhỏ hẹp, tầm nhìn kém tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao, mật độ tham gia giao thông cao, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, dồn ứ, tắc đường kéo dài.

Qua khảo sát, TP.Hà Nội đánh giá sơ bộ, dự kiến cải tạo theo phương án thay thế một phần kết cấu đê đất bằng bê tông cốt thép kết hợp mở rộng mặt đường Âu Cơ đoạn từ đường Nghi Tàm (tại điểm giao với đường Xuân Diệu) đến ngã ba Âu Cơ - đường dẫn lên cầu Nhật Tân...

Cầu vượt nút giao An Dương-Thanh niên vừa thông xe ngày 11.10 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời tạo kết nối thuận lợi giữa Trung tâm chính trị Ba Đình với cửa ngõ hàng không quốc tế Nội Bài, cũng như góp phần gia cố vững chắc đê điều, đảm bảo an toàn phòng, chống lũ,...của Thủ đô. Ảnh: Thành An

Theo đó, tuyến đường này sẽ tạo ra đoạn đê kết cấu bằng bê tông cốt thép thay cho kết cấu bằng đất; tuyến đường được mở rộng hơn 2 làn mặt đường hiện có, đảm bảo 4 làn xe chạy trên tuyến chính, mỗi đường gom hai bên đảm bảo 2 làn xe chạy.

TP.Hà Nội cho rằng, sau khi được đầu tư, đây sẽ là tuyến đường quan trọng nối thông đồng bộ các cầu lớn bắc qua sông Hồng là các cầu Thăng Long, Nhật Tân, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì... góp phần thúc đẩy phát triển có hiệu quả các khu đô thị, trung tâm thương mại dọc hai bên tuyến đường theo quy hoạch đã và đang được TP.Hà Nội tập trung đầu tư.

Ngoài ra, UBND TP.Hà Nội cũng cho rằng, cần phải gấp rút đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường Âu Cơ còn để phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN và SEAGames 31, dự kiến tổ chức ở Hà Nội vào năm 2020.

Do tính cấp thiết của việc giải quyết ùn tắc giao thông, TP.Hà Nội muốn bổ sung việc mở rộng đoạn đường này vào dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên đang được đầu tư hoàn thiện.

Bởi, nếu triển khai đoạn này như một dự án mới thì mất nhiều thời gian từ các khâu trình HĐND TP, đấu thầu tư vấn lập dự án, đấu thầu thi công xây lắp… (dự kiến mất khoảng 12 tháng cho các thủ tục chuẩn bị trên và sẽ mất khoảng 16-18 tháng cho công tác thi công do điều kiện thi công rất khó khăn, vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông đi lại và tuân thủ các quy định cùa Luật Đê điều).

Để hoàn thành các thủ tục trên, TP.Hà Nội lo ngại dự án sẽ không hoàn thành vào giữa năm 2020 phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN và SEA Games 31 nên cần phải gấp rút đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đoạn tuyến đường Âu Cơ.

Nếu được áp dụng cơ chế đặc thù, ngoài việc giảm thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư kể trên, TP.Hà Nội sẽ có điều kiện rút kinh nghiệm tại dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên.

Cụ thể, theo phương án này sẽ rút ngắn thời gian thi công khoảng 8 tháng và thành phố sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng cầu vượt An Dương để có thể triển khai thi công và hoàn thành toàn bộ trước tháng 6.2020.