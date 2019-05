Hà Nội: Đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe"

(Dân Việt) Để ngăn chặn kịp thời, giảm và chấm dứt các vụ tại nạn giao thông do các hành vi vi phạm nồng độ cồn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc với nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề gắn với các hành vi uy hiếp nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu bia, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe. Cụ thể, trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ có nhiều diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông do lái xe vi phạm các quy định về nồng độ cồn. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tăng cường xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nồng độ cồn lái xe. Đáng lo ngại là ba vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Định và TP.Hà Nội trong tháng 4.2019 đều do lái xe ô tô đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong nhân dân. Để ngăn chặn kịp thời, giảm và chấm dứt các vụ tại nạn giao thông do các hành vi vi phạm nồng độ cồn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc với nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề gắn với các hành vi uy hiếp nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về ma túy và nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Các lực lượng ra quân thực hiện các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe trong các dịp nghỉ lễ dài ngày, các thời kỳ cao điểm về hoạt động lễ hội, du lịch tại từng địa phương. Đồng thời, cương quyết xử lý, trấn áp các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ. Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe" với sự tham gia của đông đảo các lực lượng và người dân tại khu vực Hồ Gươm. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, thực hiện thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe". Ngoài ra, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, các kế hoạch của địa phương về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

