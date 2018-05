Hà Nội: Điều tra vụ 2 trẻ nhỏ tử vong bất thường

Người dân phát hiện 2 trẻ nhỏ chết trong nhà. Ngoài ra, người bố cũng trong tình trạng nguy kịch và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn có 2 trẻ nhỏ tử vong bất thường nghi do điện giật.

Theo vị lãnh đạo này, trên địa bàn xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội người dân vừa phát hiện 2 trẻ nhỏ chết trong nhà. Ngoài ra, người bố cũng trong tình trạng nguy kịch và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tuy nhiên, hiện người bố đang nằm viện nên cơ quan công an chưa lấy được lời khai. Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, đơn vị đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội để điều tra, làm rõ.