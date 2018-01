Hải Dương lên kế hoạch đón 4 cầu thủ U23 Việt Nam

Tại buổi lễ, tỉnh Hải Dương sẽ gặp mặt, vinh danh, trao thưởng cho mỗi cầu thủ vừa đạt chức Á quân tại U23 Châu Á vừa qua.

Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Hải Dương phát đi thông báo, tối 1.2, tại Nhà thi đấu Thể dục-Thể thao tỉnh Hải Dương diễn ra lễ gặp mặt, tuyên dương 4 cầu thủ, gồm: Vũ Văn Thanh (Tứ Cường, Thanh Miện), Nguyễn Văn Toàn (Thạch Khôi, TP.Hải Dương), Nguyễn Trọng Đại (Cẩm Điền, Cẩm Giàng), Phạm Đức Huy (Đoàn Tùng, Thanh Miện).

Đây là 4 cầu thủ trong đội U23 Việt Nam vừa đạt chức Á quân tại U23 Châu Á vừa qua. Tại buổi lễ, tỉnh Hải Dương sẽ trao phần thưởng cho mỗi cầu thủ.

4 cầu thủ được tỉnh Hải Dương vinh danh.

Chia sẻ với PV, ông Vũ Văn Hộ (bố hậu vệ Vũ Văn Thanh) cho hay, dự kiến chiều hoặc tối nay (30.1), Vũ Văn Thanh sẽ về nhà. Hậu vệ U23 Việt Nam dành ngày 31.1 để nghỉ ngơi và chia sẻ niềm vui với người thân, hàng xóm. Đến chiều 1.2, Vũ Văn Thanh gặp mặt lãnh đạo xã Tứ Cường.

Trước đó, chiều 29.1, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An cho hay, dự kiến tối nay 30.1, tại nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An diễn ra lễ tuyên dương 5 cầu thủ quê xứ Nghệ, gồm: Phạm Xuân Mạnh; Phan Văn Đức (CLB Sông Lam Nghệ An, quê huyện Yên Thành); Nguyễn Công Phượng (CLB Hoàng Anh Gia Lai, quê Đô Lương); Nguyễn Văn Hoàng (CLB Sài Gòn, quê Tân Kỳ) và Bùi Tiến Dũng (CLB Viettel, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh).

"Tại buổi lễ, tỉnh Nghệ An sẽ trao phần thưởng cho mỗi cầu thủ. Riêng Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh là hai cầu thủ của CLB Sông Lam Nghệ An sẽ nhận được bằng khen của Chủ tịch tỉnh Nguyễn Xuân Đường", đại diện Sở Văn hóa cho hay.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa Phạm Duy Phương cho biết, sáng nay, địa phương sẽ bố trí xe đón ba tuyển thủ quê Thanh Hóa để đưa về "mừng công".

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh gặp gỡ, vinh danh các tuyển thủ, gồm: Hai anh em ruột Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng và Lê Văn Đại.