Hãi hùng, bất lực nhìn lũ "chôn vùi" chồng và nhà ngay trước mắt

(Dân Việt) 5h sáng 20.7, đang ngủ yên giấc, bà Đinh Thị Thúy (SN 1964, trú tại bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Hoảng hốt bật dậy, bà vội chạy ra ngoài nhà thì bị dòng lũ cuốn trôi, nhưng nhờ may mắn, bà bám được một thân cây nên thoát nạn, còn chồng bà và ngôi nhà bị chôn vùi dưới lòng đất…

Bà Thúy phải dựng tạm bàn thờ ngoài trời để thắp hương chồng. Sáng 21.7, có mặt tại xã Sơn Lương, một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất tỉnh Yên Bái do trận mưa lũ gây ra. Cảnh tượng hoang tàn, tang thương vẫn hiển hiện. Theo báo cáo, tại xã Sơn Lương có 7 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi hoàn toàn, 1 người chết và 2 người mất tích. Ngoài ra, giao thông bị chia cắt, đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó nhiều diện tích không thể canh tác lại được nữa. Khu vực này trước đây có 7 ngôi nhà, nhưng nay đã bị san phẳng. Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nông Văn Bằng (78 tuổi, trú tại bản Tủ, xã Sơn Lương) cho biết, ông sống từ nhỏ đến tận bây giờ ở bản này. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh lũ kinh hoàng như thế. Đây là trận lũ lịch sử chưa từng có. Đứng trên đống đổ nát với toàn rác rưởi, củi khô, bà Đinh Thị Thúy (SN 1964, trú tại bản Tủ) khóc khản tiếng, đau đớn gọi tên chồng. Theo bà Thúy, trên chính cái đống đất đá, rác rưởi này chỉ mấy hôm trước là ngôi nhà sàn kiên cố của gia đình. Tuy hoàn cảnh không khấm khá, nhưng rất hạnh phúc khi vợ chồng bà có 2 người con, 1 trai, 1 gái, rất ngoan ngoãn. Trước đây, chỗ này là ngôi nhà của bà Thúy. Cuộc sống đang bình yên, hạnh phúc bỗng chốc tan biến khi cơn lũ lịch sử quét qua bản Tủ, cuốn phăng đi người chồng ngôi nhà cùng vật dụng. “Khoảng 5h sáng 20.7, khi tôi đang ngủ bỗng bật tỉnh khi nghe thấy tiếng động lạ. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội đánh tiếng cho chồng tôi là anh Hà Văn Hòa (SN 1966) rồi lao ra khỏi nhà”, bà Thúy kể. Cũng theo bà Thúy, khi vừa lao ra đến đầu ngõ, bà đã bị dòng nước lớn cuốn phăng đi, bà chới với nhưng rất may vớ được một cành cây gần đó nên thoát nạn. Vất vả lắm, bà cũng lên được bờ, tuy nhiên, chưa kịp định thần thì bỗng nhìn thấy ngôi nhà mà chồng bà đang ngủ từ từ đổ sập, đất đá, bùn, nước nhanh chóng vùi lấp. Không chỉ gia đình bà Thúy mà nhiều gia đình khác ở Yên Bái cũng bị lũ dữ cuốn trôi mất nhà cửa. “Chồng tôi bị bệnh gan khoảng 4 năm nay, sức khỏe yếu, trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ hét được lên mấy tiếng để đánh thức chồng, sau đó bỏ chạy. Nếu không kịp thời, tôi có thể cũng bị chôn vùi dưới lớp đất đá kia. Cũng may, hôm đó cậu con trai của tôi sang nhà bạn chơi nên thoát nạn. Hiện nay, tôi chỉ mong muốn các cơ quan chức năng, lực lượng tìm kiếm nhanh chóng tìm được thi thể của chồng tôi”, bà Thúy vuốt nước mắt chia sẻ. Trên khoảng đất rộng, ngổn ngang đất đá, cành cây, bà Thúy kê tạm tấm gỗ, bên trên để một lọ gạo, cắm hương lên đó, luôn chắp tay cầu khấn lực lượng chức năng nhanh chóng tìm được thi thể chồng mình. Xung quanh, lực lượng chức năng với nhiều vận dụng đang tích cực đào bới đất đá, tỏa người đi dọc bờ suối để tìm kiếm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài khiến toàn bộ các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều ngập trong biển lũ. Cuộc họp khẩn cấp tại điểm nóng mưa lũ, ở sở chỉ huy huyện Văn Chấn do Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chủ trì kết thúc lúc 23h đêm qua (20.7) đã thống kê toàn tỉnh có 30 người chết, mất tích và bị thương. Thiệt hại về nhà cửa là 3.024 nhà, trong đó có 79 nhà bị sập trôi hoàn toàn, nhà bị thiệt hại rất nặng (50 - 70%) là 97 nhà và 2.866 nhà bị ngập nước, sạt lở taluy, tốc mái, hư hỏng. Hiện giao thông ở Yên Bái vẫn gặp nhiều khó khăn do đường bị cuốn trôi, sạt lở. Ngoài ra, nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ bị ngập nước sâu, sạt lở giao thông gặp khó khăn. Tổng diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại khoảng 1.114 ha (Văn Chấn: 122 ha; Trạm Tấu 3 ha; Thị xã Nghĩa Lộ: 5 ha; Trấn Yên 400 ha; Yên Bái 300 ha; Văn Yên 254 ha; Yên Bình 30 ha). Gia súc, gia cầm bị thiệt hại 4 con trâu tại huyện Văn Yên. Theo ước tính sơ bộ, tổng số thiệt hại do mưa lũ gây ra đến thời điểm này khoảng 170 tỷ đồng.

