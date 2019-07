Vụ lật xe khách ở Quảng Ninh: Từ chuyến đi chơi thành đại tang

“Cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì kinh khủng đến như vậy, tôi đã nghĩ mình chỉ còn nước chết nhưng may sao vẫn được phúc đức tổ tiên phù hộ”, đó là chia sẻ của một nạn nhân trong vụ lật xe khách tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh làm 2 người chết, nhiều người bị thương nặng.

Nạn nhân Lương Văn Sáng vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn. (Ảnh: Tuấn Anh)

Sáng ngày 3/7, PV đã có mặt tại trung tâm y tế huyện Tiên Yên, nơi các nạn nhân trong vụ lật xe khách xảy ra trước đó được đưa về cứu chữa. Tại phòng bệnh số 6, không khí u ám bao trùm căn phòng, cả nạn nhân và người nhà vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ tai nạn.

Ông Lương Văn Sáng, 57 tuổi (Bình Liêu, Quảng Ninh), một trong các nạn nhân không khỏi xúc động khi nhắc đến những người thân trong chuyến xe định mệnh: “Sáng nay tôi mới tỉnh dậy sau vụ tai nạn, nghe người nhà thông báo có 2 người đã mất mà ruột gan đau như cắt, nào ngờ từ một chuyến đi chơi lại thành đại tang thế này”.

Ông Sáng và một chú em nữa là người huyện Bình Liêu, được đoàn người thân từ tỉnh Thái Bình ra thăm chơi. Đoàn có tổng cộng 20 người (tính cả lái xe). Dự định cả đoàn là đi thăm quan thác Khe Vằn (huyện Bình Liêu) rồi sau đó ra Móng Cái chơi. Khoảng 14h ngày 2/7, khi vừa từ thác Khe Vằn trở ra thì bất ngờ gặp tai nạn.

"Xe đang di chuyển, thì một tiếng thét thất thanh vang lên, “Trời ơi!”, mọi người còn chưa kịp định thần chuyện gì thì rầm một tiếng, chiếc xe nghiêng đi rồi đổ ầm. “Tiếng kính vỡ, tiếng va đập,tất cả mờ nhòe… người tôi lộn tung trong xe. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, còn chưa kịp định thần thì tôi lịm đi. Trong lúc mơ màng chỉ nghe những tiếng la hét, màu máu ở khắp nơi, áo xanh áo trắng khiêng mọi người, khi tỉnh lại thì thấy nằm ở bệnh viện rồi”, ông Sáng vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Những vết thương sau vụ tai nạn. (Ảnh: Tuấn Anh)

Một nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Hoàng Dung, 52 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Bà Dung may mắn là một trong số nạn nhân bị thương nhẹ hơn với các vết bầm tím và xây xát ngoài da do các mảnh kính vỡ gây nên. “Tất cả như một cơn ác mộng, cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì kinh khủng đến như vậy, tôi đã nghĩ mình chỉ còn nước chết nhưng may sao vẫn được phúc đức tổ tiên phù hộ”.

Bà Dung và chồng mình là ông Hùng cùng tham gia chuyến đi chơi của đại gia đình. “Vừa lúc xảy ra, chồng tôi nhanh tay ôm chặt lấy tôi, nhưng rồi bỗng nhiên tôi thấy bị va đập mạnh, không cảm nhận thấy chồng tôi đâu nữa, rồi ngất lịm đi”. Đến khi tỉnh, bà Dung mới biết chồng mình là một trong hai nạn nhân bị văng ra khỏi xe.

Bà Dung vừa khóc vừa nói: “Anh Hùng bị nặng hơn tôi rất nhiều, đến giờ cũng không biết chồng tôi đang nằm ở viện nào nữa, nghe đâu được chuyển lên viện tỉnh, tôi đã cố liên hệ với các con mình nhưng vẫn chưa liên lạc được, chồng tôi có mệnh hệ gì tôi thật không sống nổi”.

Các nạn nhân cũng cho biết, người già nhất đoàn gần 60 tuổi, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là cháu bé mới 8 tuổi, trong đoàn có 3-4 cháu nhỏ độ tuổi học cấp 1, cấp 2. Có hai gia đình đầy đủ các thành viên và đều có cháu nhỏ. Rất may là các cháu được bố mẹ kịp che chở, ôm con vào lòng nên đều không bị thương nghiêm trọng. Một người nhà cho biết, đang trong thời gian được nghỉ hè nên dẫn các cháu đi thăm quan du lịch, đây có lẽ là kí ức không bao giờ quên với bọn trẻ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn. (Ảnh; Tuấn Hương)

Bác sĩ Lê Đức Hợp, Trưởng khoa Ngoại trung tâm y tế huyện Tiên Yên, người trực tiếp thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân cho biết: “Các bệnh nhân nặng hơn đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh trong đêm qua. Đến thời điểm này, tình hình các bệnh nhân đã có nhiều tiến triển, khả năng sẽ cho xuất viện trong ngày hôm nay”.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng, 3 triệu đồng đối với người bị thương. Đồng thời, UBND huyện Tiên Yên cũng hỗ trợ 6 triệu đồng với nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng đối với người bị thương.