Hai mẹ con túm tóc đánh bé trai 10 tuổi vì bẻ trộm ngô

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một bé trai khoảng 10 tuổi bị 2 mẹ con đánh đập nghi do ăn trộm ngô, khiến cư dân mạng bức xúc.

Theo đó, hai mẹ con có hành động túm tóc, đạp, đánh đập và bắt một bé trai khoảng 10 tuổi lên xe máy chở đi. Nguyên nhân được cho là đứa trẻ có hành động ăn trộm ngô.

Đoạn video ngay sau đó được đăng tải lên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành động đánh đập của 2 mẹ con đối với một đứa trẻ.

Anh Duy Bảo – người trực tiếp quay đoạn video trên cho biết sự việc xảy ra tại xã Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh.

Hình ảnh mẹ con bà Thuyên đánh bé trai gây phẫn nộ.

Chiều 22.1, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, công an xã đang phối hợp với Công an huyện Tiên Du lập hồ sơ, xử lý vụ việc 2 mẹ con có hành vi đánh cháu bé khoảng 10 tuổi do nghi ngờ trộm ngô.

Qua xác định, hai người có hành vi trên là bà Thuyên và nam thanh niên tên Hoàng (con trai bà Thuyên). Cháu bé bị đánh đập là người cùng địa phương.

Ông Thắng cho biết, do gia đình bà Thuyên nhiều lần mất trộm ngô nên khi bắt gặp cháu bé trộm ngô đã không giữ được bình tĩnh và cùng con trai có hành vi đánh cháu bé như clip ghi lại.