Hải Phòng: Cách chức Chủ tịch UBND huyện An Lão

(Dân Việt) Sáng nay (23.1), ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - đã công bố quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện An Lão nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thông.

Theo đó, quyết định cách chức Chủ tịch UBNBD huyện An Lão nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thông, do đã vi phạm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Luật Khoáng sản năm 2010; vi phạm Luật Đất đai năm 2013; chưa kiên quyết xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất; tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm học 2015 - 2016 chưa đảm bảo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thông chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện An Lão và thôi hưởng phụ cấp chức vụ kể từ khi quyết định có hiệu lực, có trách nhiệm bàn giao theo quy định.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng 20.1 Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã công bố kết luận của Thành ủy Hải Phòng về những sai phạm của ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão và một số cán bộ thuộc UBND huyện An Lão.

Đối với những khuyết điểm và sai phạm trên, Thành ủy Hải Phòng đã có hình thức kỷ luật về Đảng, cách chức Phó Bí thư đối với ông Nguyễn Văn Thông.