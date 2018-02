Hai vợ chồng nhốt con trong nhà suốt tuần: Có dấu hiệu tâm thần

Cơ quan chức năng xác định vợ chồng nhốt con trong nhà 1 tuần có dấu hiệu tâm thần nên cưỡng chế đưa đi chữa trị.

Sáng 22.2, đại tá Đỗ Văn Xuyền, Trưởng Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk), cho biết cơ quan chức năng đã cưỡng chế đôi vợ chồng nhốt hai con trong nhà hơn một tuần đi điều trị tại bệnh viện tâm thần của tỉnh.

Theo đại tá Xuyền, hai vợ chồng ông H.N.H (40 tuổi, ngụ thôn Kty 5, xã Chư K'Pô) và vợ là T.N (36 tuổi) có dấu hiệu thần kinh không ổn định lâu nay.

“Bà N bị bệnh thần kinh nhiều năm và từng đi bệnh viện điều trị. Từ tháng 10.2017 đến nay, cả 2 vợ chồng sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người xung quanh dù bố mẹ, anh chị em sống gần”, đại tá Xuyền nói.

Lực lượng chức năng cưỡng chế vợ chồng ông H. đưa đi chữa bệnh. Ảnh: Minh Quý

Vị trưởng công an huyện cho biết trước Tết, vợ chồng ông H dùng xích khóa trái cửa, nhốt cả gia đình bên trong.

Thấy vậy, người thân của ông H đến khuyên vợ chồng người này mở cửa nhưng không được. Khi người thân đưa đồ ăn đến, cả 2 vợ chồng không nhận và cho rằng ăn những thứ đó sẽ chết.

Đến chiều 22.2, người nhà của ông H báo cơ quan chức năng, đề nghị hỗ trợ. Lực lượng công an có mặt và phá khóa giải cứu 2 cháu nhỏ ra ngoài.

“Khi cán bộ vào trong, vợ chồng ông H dùng dao, gậy sắt đe dọa lực lượng công an và dọa giết 2 con là H.T.H (12 tuổi) và H.N.M (5 tuổi). Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã khống chế vợ chồng ông H, giải cứu 2 cháu nhỏ”, vị trưởng công an nói thêm.

Người đứng đầu Công an huyện Krông Búk cho hay đôi vợ chồng này khóa cửa trong nhà nhưng vẫn nấu ăn, sinh hoạt bình thường.

“Khi lực lượng chức năng vào trong, cả 4 người đều xanh xao, sức khỏe giảm sút. Các cháu nhỏ có dấu hiệu hoảng sợ. Riêng người cha sức khỏe khá yếu. Hiện hai cháu nhỏ đã được giao cho người thân chăm sóc”, vị này nói.

Xã Chư K'Pô nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps